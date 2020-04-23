  2. ثقافة وفنون
  3. فيلم

#معًا في العزل: قصص رمضان... سلسلة جديدة لـ"فيسبوك"

تاريخ النشر: 23/04/2020 - 16:20

#معًا في العزل: قصص رمضان... سلسلة جديدة لـ"فيسبوك"
زينة رمضان في الأسواق الفلسطينية (أ ب أ)
عرب ٤٨

أعلنت شركة "فيسبوك" اليوم، الخميس، عن إنتاج جديد تطرحه بالتّعاون مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، تحت عنوان "معًا في العزل: قصص رمضان"، وهي سلسلة من عشر حلقات، ستبثّ خلال الشّهر الفضيل، لتسليط الضوء على التجارب المختلفة في ظلّ جائحة كوفيد-19.

وتضمّ السّلسلة الّتي تطرحها الشركة ضمن برمجتها المخصّصة للاحتفاء بالتجارب المختلفة خلال هذا الشّهر، عشر حلقات، يمتدّ طول الحلقة منها نحو 5 دقائق، ومن خلال رواية قصص شخصية عبر المقابلات والشهادات، تركز السلسلة على مواضيع أسبوعية مثل الأسرة والمجتمع والقيم الدينية والأمل.

وتشترك في المشروع عدّة منصّات عربيّة رقميّ، وهي "شوف" (Shoof) و"كاريزما غروب" (Charisma Group)، و"حاوي" (7awi)، إلى جانب قناة "رؤيا" الأردنية الّتي ستنتج محتوى مبتكرًا خاصًّا لـ"فيسبوك"؛ فيما تعدّ "سي إن إن" الشبكة الأجنبية الوحيدة في قائمة شركاء المشروع.

ووفق ما أفاد موقع "ديدلاين" قبل قليل، ستبثّ أولى حلقات السلسلة مساء اليوم الخميس، وستتواصل طيلة شهر رمضان. ويفترض أن تبثّ شبكة "سي إن إن" الحلقات عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، كما ستظهر الجلقات في خانة "فيسبوك ووتش" عند البحث عن وسم #RamadanTogether (معًا في رمضان).

ونقل الموقع عن مديرة الشراكات الإعلامية لـ "فيسبوك"، لويز هولمز، قولها إنّه "في الوقت الذي يمر فيه العالم بمثل هذا الوقت العصيب، وعدم قدرة العائلة والأصدقاء على الاجتماع معًا، أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى خلق فرص للتواصل على منصاتنا".

ووفق ما أوردته مديرة الشراكات الإعلامية للشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في بيانها فإنّ "فيسبوك" تتعاون "مع شركاء من أنحاء العالم كلّه، لتسليط الضوء على المجتمعات وتجارب رمضان هذا العام".


#فيسبوك
#سي إن إن
#شوف
#حاوي
#قناة رؤيا
#معًا في العزل
#رمضان
#معًا في رمضان

حوارات

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

النساء تتولى الأدوار الرئيسية في الموسم القادم من "حرب النجوم"
النساء تتولى الأدوار الرئيسية في الموسم القادم من "حرب النجوم"

2020-04-23

على الرغم من كورونا: التحضير لفيلم جديد عن حياة ويتني هيوستن
على الرغم من كورونا: التحضير لفيلم جديد عن حياة ويتني هيوستن

2020-04-23

"رامز مجنون رسمي": يكشف ضحاياه.. والـ"برومو" يحظى بملايين المشاهدات
"رامز مجنون رسمي": يكشف ضحاياه.. والـ"برومو" يحظى بملايين المشاهدات

2020-04-22

الأكثر قراءة

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن قرب القدس

استشهاد فلسطيني بزعم تنفيذ عملية طعن قرب القدس

2020-04-22
الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق المتاجر ليلا في رمضان

الحكومة الإسرائيلية تقرر إغلاق المتاجر ليلا في رمضان

2020-04-22
مصرع طفل آخر في النقب دهسًا

مصرع طفل آخر في النقب دهسًا

2020-04-22
تقديرات: الكنيست لن تنجح بتعديل قوانين تسمح بتشكيل حكومة

تقديرات: الكنيست لن تنجح بتعديل قوانين تسمح بتشكيل حكومة

2020-04-22
كورونا في البلاد: إصابات جديدة في كفركنا وأم الفحم

كورونا في البلاد: إصابات جديدة في كفركنا وأم الفحم

2020-04-22