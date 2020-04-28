  2. ثقافة وفنون
  3. فيلم

"نتفليكس" تطلق فيلما وثائقيا للسيدة الأولى السوداء الأميركية

تاريخ النشر: 28/04/2020 - 10:50

"نتفليكس" تطلق فيلما وثائقيا للسيدة الأولى السوداء الأميركية
ميشيل أوباما (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تعرض منصة "نتفليكس" الأسبوع المقبل، فيلما وثائقيا يتناول حياة ميشال أوباما، مكرسا لجولتها العالمية للترويج لكتاب مذكراتها.

ويشكل "بيكومينغ" وهو عنوان كتاب مذكراتها أيضا، تعاونا جديدا بين أوباما وزوجها مع منصة البث التدفقي الكبيرة بعد فيلم "أميريكن فاكتوري" الذي نال جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي في شباط/ فبراير. وسيعرض الفيلم في السادس من أيار/ مايو.

وغردت ميشال أوباما تعليقا على إعلان بث العمل قائلة إن الفيلم "يكشف عن قصص أشخاص رائعين التقيتهم بعد صدور كتاب مذكراتي"، وأضافت "خلال هذه المرحلة العصيبة، أتمنى أن يكون الفيلم مصدر تشجيع وسعادة لكم".

وحقق كتاب مذكرات ميشال أوباما وهي أول سيدة أولى سوداء وزوجة أول رئيس أميركي أسود في تاريخ الولايات المتحدة، نجاحا كبيرا عند صدوره العام 2018 مع بيع أكثر من مليوني نسخة منه في أميركا الشمالية في غضون أسبوعين.

وتجولت اوباما في 34 مدينة على مدى أشهر عدة للترويج للكتاب برفقة السينمائية ناديا هالغرين.

وانتجت الفيلم شركة "هاير غراوند" التي أسسها باراك وميشال أوباما وسبق لها أن انتجت "أميريكن فاكتوري" حول إعادة فتح مصنع للسيارات في وسط البلاد الغربي بعدما اشتراه ملياردير صيني.


#ميشيل أوباما
#أول سيدة سوداؤ
#فيلم وثائقي

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

على قرن الكركدن.. كتاب جديد يحكي عن تونس الثورة
على قرن الكركدن.. كتاب جديد يحكي عن تونس الثورة

2020-04-27

"بي دي إس" تجدد دعوة المقاطعة لـ"فوضى"
"بي دي إس" تجدد دعوة المقاطعة لـ"فوضى"

2020-04-27

عالم فيه المزيد من الإنسانية.. غرافيتي ضخم في جبال الألب السويسرية
عالم فيه المزيد من الإنسانية.. غرافيتي ضخم في جبال الألب السويسرية

2020-04-27

الأكثر قراءة

بيان روسي حاد عن

بيان روسي حاد عن "شائعات حول سورية" يستثني الأسد

2020-04-27
عودة تدريجية للمدارس بدءًا من الأحد المقبل

عودة تدريجية للمدارس بدءًا من الأحد المقبل

2020-04-27
ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في ريف دمشق إلى 7

ارتفاع عدد قتلى الغارات الإسرائيلية في ريف دمشق إلى 7

2020-04-27
مندلبليت يتهم نتنياهو بالتآمر عليه لإسقاطه

مندلبليت يتهم نتنياهو بالتآمر عليه لإسقاطه

2020-04-27
النقب: مصرع شابين وإصابة آخرين بحادث طرق

النقب: مصرع شابين وإصابة آخرين بحادث طرق

2020-04-27