"نتفليكس" تطلق فيلما وثائقيا للسيدة الأولى السوداء الأميركية

عرب ٤٨ / أ ف ب

تعرض منصة "نتفليكس" الأسبوع المقبل، فيلما وثائقيا يتناول حياة ميشال أوباما، مكرسا لجولتها العالمية للترويج لكتاب مذكراتها.

ويشكل "بيكومينغ" وهو عنوان كتاب مذكراتها أيضا، تعاونا جديدا بين أوباما وزوجها مع منصة البث التدفقي الكبيرة بعد فيلم "أميريكن فاكتوري" الذي نال جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي في شباط/ فبراير. وسيعرض الفيلم في السادس من أيار/ مايو.

وغردت ميشال أوباما تعليقا على إعلان بث العمل قائلة إن الفيلم "يكشف عن قصص أشخاص رائعين التقيتهم بعد صدور كتاب مذكراتي"، وأضافت "خلال هذه المرحلة العصيبة، أتمنى أن يكون الفيلم مصدر تشجيع وسعادة لكم".

I’m excited to share that on May 6, @Netflix will release BECOMING, a documentary directed by Nadia Hallgren that shares the stories of the amazing people I met after the release of my memoir. During this difficult time, I hope you’ll find some inspiration and joy in this film. pic.twitter.com/fqsIbhXYeL — Michelle Obama (@MichelleObama) April 27, 2020

وحقق كتاب مذكرات ميشال أوباما وهي أول سيدة أولى سوداء وزوجة أول رئيس أميركي أسود في تاريخ الولايات المتحدة، نجاحا كبيرا عند صدوره العام 2018 مع بيع أكثر من مليوني نسخة منه في أميركا الشمالية في غضون أسبوعين.

وتجولت اوباما في 34 مدينة على مدى أشهر عدة للترويج للكتاب برفقة السينمائية ناديا هالغرين.

وانتجت الفيلم شركة "هاير غراوند" التي أسسها باراك وميشال أوباما وسبق لها أن انتجت "أميريكن فاكتوري" حول إعادة فتح مصنع للسيارات في وسط البلاد الغربي بعدما اشتراه ملياردير صيني.