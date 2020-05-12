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"نتفليكس": أول فيلم كويتي يجمع ممثلين من مختلف الدول العربية

تاريخ النشر: 12/05/2020 - 14:50

"نتفليكس": أول فيلم كويتي يجمع ممثلين من مختلف الدول العربية
من ملصق الفيلم (تويتر)
عرب ٤٨

تعرض منصة "نتفليكس" أول فيلم كويتي بعنوان "إن بارادوكس"، والأمر الذي يعد انفتاحا جديدا للمنصة العالمية على إنتاجات وفنانين عرب.

والفيلم من فئة غموض وإثارة من تأليف وسيناريو وحوار وإخراج حمد الصراف، ومن بطولة فيصل العميري، وجفرا يونس، وسامر إسماعيل.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل يفر من بعض المهاجمين، ويحاول باستماتة السيطرة على ذكرياته الغريبة قبل أن تضع حياته وسلامة عقله على المحك.

وعلّق الصراف على خطوة "نتفليكس" بتغريدة على "نتفليكس" أن "أول فيلم كويتي في قائمة الـ‘غولدن غلوب‘، فيلم "إن بارادوكس" حاليا على ‘نتفليكس‘، وفي التوب 10 فئة الأفلام! شكرا شكرا شكرا صناع الفيلم، الداعمين، والجمهور الرائع!".

وكشفت "نتفليكس" النقاب عن أكثر من تعاون جديد مع العرب خلال شهر رمضان من هذا العام، سواء تعلق الأمر بمشاركة عربية في عمل عالمي أو عمل عربي بالكامل يُعرض لاحقا.

وطرحت المنصة، في 8 أيار/ مايو، مسلسلها الجديد (The Eddy)، وهو العمل الذي يشهد مشاركة الممثل التونسي ظافر العابدين، كمشاركة تونسية وعربية جديدة بعد إعلان الممثلة التونسية هند صبري.

وعلى صلة، أعلنت "نتفليكس" عن انضمام الممثلة التونسية، هند صبري إليها، من خلال عمل درامي كوميدي جديد هي بطلته والمنتج المُنفّذ له.


#حمد الصراف
#أول فيلم
#كويتي
#نتفليكس

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