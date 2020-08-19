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بعد 27 عامًا.. عمرو دياب يعود للتمثيل عبر "نتفليكس"

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 10:16

بعد 27 عامًا.. عمرو دياب يعود للتمثيل عبر "نتفليكس"
عمرو دياب من صفحة "نتفليكس" (فيسبوك)
عرب ٤٨ / رويترز

أعلنت منصة البث التدفقي "نتفليكس" في بيان لها، أمس، الثلاثاء أنها ستتعاون مع المغني المصريّ، عمرو دياب، لإنتاج عمل دراميّ جديد يعود به إلى الشاشة الصغيرة "بعد غياب 27 عاما منذ فيلم ‘ضحك ولعب وجد وحب‘"

ولم تكشف الشركة عن طبيعة العمل أو تفاصيله كما لم تحدد الموعد المقرر لتصويره أو عرضه.

وقدم دياب البالغ 58 عامًا خلال مشواره عددا قليلا من الأفلام السينمائية منها "السجينتان" و"العفاريت" و"آيس كريم في جليم".

ونقل بيان لـ"نتفليكس" عن دياب قوله "أنا سعيد جدا بالتعاون مع ‘نتفليكس‘ في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة".

وأضاف "الآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدا مع ‘نتفليكس‘ أن نصل إلى أكثر من 193 مليون متابع في أكثر من 190 دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم كله".

ويترقب مشتركو "نتفليكس" طرح أول عمل درامي مصري على المنصة في خريف هذا العام وهو مسلسل "ما وراء الطبيعة" بطولة أحمد أمين ومن إخراج عمرو سلامة والمأخوذ عن سلسلة روايات بالاسم ذاته للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#نتفليكس
#عمرو دياب
#دراما
#تمثيل
#بعد غياب 27

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