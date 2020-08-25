مهرجان برلين السينمائي يوحّد بين جائزتي أفضل ممثل/ة

اتخذت إدارة مهرجان برلين، وهو أحد مهرجانات السينما في العالم، قرارًا بتوحيد جائزة أفضل ممثل/ة وأنها لن تفصل بعد الآن بين جائزتي أفضل ممثل وممثلة لتجنب أي تراتبية بين الرجال والنساء.

واعتبارا من العام المقبل ستمنح جائزة دب فضي لأفضل أداء رئيسي ومساند بدلا من "أفضل ممثلة" و"أفضل ممثل".

وأوضح مديرا المهرجان مارييت ريسينبيك وكارلو شاتريان، أن "التوقف عن الفصل بين الجوائز بحسب الجنس مؤشر إلى إدراك أكثر مساواة للنوع الاجتماعي في أوساط السينما". وستمنح العام المقبل جائزة جديدة بعنوان "جائزة الدب الذهبي للجنة التحكيم".

وإلى جانب كان والبندقية، يعتبر مهرجان برلين من الأهم في العالم. وينظم سنويا في شباط/فبراير وقد تمكن من إقامة دورته للعام 2020 خلافا لمهرجان كان الذي اضطر إلى الإلغاء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. أما مهرجان البندقية، فيفتتح الأسبوع المقبل مع اعتماد بروتوكول صحي صارم جدا.

وأكد منظمو مهرجان برلين أن الدورة المقبلة ستقام "حضوريا" رغم جائحة كوفيد-19 مؤكدا ضمان "أكبر قدر من السلامة".

وأعلنت إدارة المهرجان أن تعديلات "على بنية المهرجان وبرمجة الأفلام والعدد الإجمالي للأفلام المعروضة" ستحدد "في الأسابيع المقبلة".

وتقام الدورة المقبلة من المهرجان في العاصمة الألمانية برلين من 11 شباط/فبراير 2021 إلى الحادي والعشرين منه.