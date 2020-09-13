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فيلم "ذي نيست" يُتوّج بجوائز مهرجان "دوفيل"

تاريخ النشر: 13/09/2020 - 10:02

فيلم "ذي نيست" يُتوّج بجوائز مهرجان "دوفيل"
من بوستر الفيلم
عرب ٤٨ / أ ف ب

تُوّج فيلم "ذي نيست" للمخرج شون دوركن، السبت، بعدد من جوائز مهرجان دوفيل للسينما الأميركية التي أعلنتها رئيسة لجنة التحكيم الرئيسية الممثلة الفرنسية فانيسا بارادي.

ونال "ذي نيست" الذي يتناول قصة "تفكك عائلة" جائزة لجنة التحكيم الكبرى وجائزة النقّاد، وكذلك حصل على جائزة لجنة تحكيم المواهب الناشئة بالتساوي مع فيلم "ذي أسيستنت"، وهو أول فيلم لكيتي غرين ويتناول التحرش في العمل.

أما جائزة لجنة التحكيم التي ترأستها فانيسا بارادي، ففاز بها كل من فيلمَي "فرست كاو" لكيلي رايكارد، أحد وجوه السينما الأميركية المستقلة، و"لوريلي"، باكورة أفلام سابرينا دويل.

وتنافس 15 فيلمًا في مسابقة المهرجان، بينها ثمانية أفلام من إخراج نساء.

وفي سياق متّصل كان قد توّج فيلم "نومادلاند" للمخرجة الأميركيّة الصينيّة، كلويه جاو، السبت، بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية التي منحتها لجنة الدورة السابعة والسبعين من هذا الحدث السينمائي برئاسة الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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