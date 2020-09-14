نعومي واتس تقرّ بأن البطريق سرَق مركزيتها بفيلم "بينغوين بلوم"

قالت الممثلة البريطانيّة، نعومي واتس، إن طائر عقعق سرق منها الأضواء في مشاهد عدة من فيلم "بينغوين بلوم" الذي عرض في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي يقام بصيغة افتراضية.

وتؤدي واتس في الفيلم دور سام بلوم، وهي الشخصية الرئيسية في القصة الحقيقية المقتبسة من كتاب يحمل الاسم نفسه، ويتمحور على طائر مصاب سُميّ بنغوين (البطريق)، يساعد عائلة في تجاوز مأساة إصابة الوالدة بالشلل بعد سقوطها.

وفي مؤتمر صحافي افتراضي السبت، قالت الممثلة التي شاركت في أفلام لمخرجين هوليووديين كبار كديفيد لينش وشون بين "لقد كنت قلقة بعض الشيء في شأن كيفية جعل طيور عقعق تؤدي أدوارًا تمثيلية، فمن المعروف جيدًا أن هذه الطيور ليست على قدر كبير من الودّ".

أما المخرج الأسترالي غليندين إيفين فأوضح أن مشاهد كثيرة في الفيلم هي نتاج تقنيات الكمبيوتر. لكنها استندت قبل كل شيء على "عدد كبير" من طيور العقعق الحيّة. ولاحظت واتس مازحة أن هذه الطيور "سرقت المَشاهد يومًا بعد يوم".

وعلى سبيل المزاح كذلك، قال أندرو لينكولن الذي يؤدي دور زوج سام "يُقال دائما إن من غير المستحبّ التمثيل مع الأطفال أو الحيوانات، إذ عندما يكون (أداؤهم) جيدين، ينصبّ الاهتمام عليهم وحدهم".