"هنالك حقل": فيلم أميركي يحكي قصة الشهيد أسيل عاصلة

تطلق المخرجة الأميركيّة، جين مارلو، يوم الجمعة المقبل، 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، فيلما وثائقيا جديدا، يحمل اسم "هنالك حقل" ويوّثق الفيلم أحد جوانب النضال الفلسطيني للحريّة، بالتشابك مع نضال الأميركيين من أصل أفريقي ضد الاضطهاد والعنصرية.

ويستعرض الفيلم الذي تستند أحداثه إلى مسرحيّة أعدتها المخرجة مسبقًا، قصّة الشهيد أسيل عاصلة، الذي اغتالته الشرطة الإسرائيلية خارج قريته عرابة الجليلية، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000.

وأصدر القائمون على عرض الفيلم بيانا قالوا فيه: "مثّل قصة الشهيد الفلسطيني أسيل، مجموعة من الناشطين في حراك "حياة السود مهمة" (Black Lives Matter) التي تنشط في الولايات المتحدة. خلال الفيلم، يرسم هؤلاء خطوط تشابه بين تفاصيل الاضطهاد الذي يعانيه الفلسطينيون من الاستعمار الصهيوني، واضطهادهم هم كأصحاب بشرة سوداء من قبل المستعمرين الأوروبيين وعنجهيتهم البيضاء، في الولايات المتحدة".

وتقول الممثلة مارغريت كواتنغ، التي تجسد شخصية والدة الشهيد أسيل، بالمسرحية والفيلم، إن "تجمّع عدد من الناشطين والفنانين السود في الولايات المتحدة، والذين هم أصلًا منخرطين بالنضال، وتفاعلهم مع قصص الفلسطينيين وتاريخهم ونضالهم، من شأنه أن يبني حركة دولية نضالية واسعة توحدهم جميعًا".

وقالت المؤلفة والمخرجة جين مارلو، والتي نبعت لديها فكرة المسرحية، والفيلم الذي تلاها، من علاقة الصداقة الوطيدة التي جمعتها بالشهيد أسيل عاصلة، إن "هذا الفيلم أكبر من قصة عائلة واحدة".

وتضيف مارلو: "في قصة أسيل، أرى صدى قصص متعددة من القتل في بلدي مثل ما حدث مع مايكل براون، وجورج فليود، وبريونا تايلر. ونتمنى أن يؤثر فيلم 'هنالك حقل' على كل من سيشاهده، ليلتزم بالنضال من أجل العدالة، والإنسانية، وحقوق الإنسان".

وشددت مارلو على أن "حراكنا ضد الاضطهاد سيكبر بالتأكيد، ويقوى عندما نكون متحدين مع بعضنا البعض".

ويشير شقيق الشهيد، براء عاصلة، إلى أن "نضالنا من أجل تحرير فلسطين، لم يكن يومًا يقتصر على فلسطين وحدودها. إنما هو نضال شعبي شامل ضد الإمبريالية والاستعمار. ونضال السود في الولايات المتحدة هو نضالنا، كما هو نضال السكان الأصلانيين في البرازيل وغيرها".

وأوضح عاصلة: "لا يأتي تضامننا من باب الدعم أو طيبة الخاطر، بل هو واجب لا ينفصل عن نضالنا من أجل الحرية، و‘هنالك حقل‘ هو فيلم وثائقي باللغة الإنجليزية، تُرجم إلى اللغة العربية".

ويتبع عرض الفيلم حلقة حوار حول نضال السود والفلسطينيين، بمشاركة؛ راية نعامنة، وجميلة شنان، وأمير مرشي، وخالد السيد، وإيمان عون من مسرح عشتار، ويدير الحوار براء عاصلة.

سيكون عرض الفيلم متاحا للجميع عبر الإنترنت لكنه مشترط بالتسجيل مسبقا عبر البريد الإلكتروني: jen@donkeysaddle.org وعبر رقم "واتساب": +12023753492.