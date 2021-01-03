الكتاب الـ39 لسلسلة "أستريكس" يصدر في أكتوبر

يُصدر في 21 تشرين الأول/ أكتوبر من هذا العام، الجزء التاسع والثلاثين من سلسلة الكتب المصوّرة "أستريكس"، على ما أعلن الكاتب، جان إيف فيري، في حديث صحافي نُشر، الأحد.

وقال كاتب السيناريو لمجلة "جورنال دو ديمانش" الأسبوعية الفرنسية، إن الجزء الجديد من السلسلة يتمحور على "السفر"، إذ أن البطلين أستريكس وأوبيليكس "سيذهبان إلى وجهة جديدة إلى بلد غير موجود فعليا بحدّ ذاته اليوم".

وكان الجزء الثامن والثلاثون "ابنة فيرسانجيتوريكس" لفيري وكونراد الكتاب الأكثر مبيعًا عام 2019 في فرنسا.

وتجدر الإشارة إلى أن مبتكرَي مغامرات أستيريكس وأوبيليكس قبل 61 عامًا هما رينيه غوسيني وألبير أوديرزو، وقد توفي غوسيني في تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فيما رحل أوديرزو في آذار/مارس الفائت.

(أ ب)

وقال فيري إن تناول الكتاب الجديد فيروس كورونا المستجد كان موضوعًا مغريًا، لكنه آثر صرف النظر عنه نظرًا إلى أن "الوباء موضوع محزن ومثير للكثير من القلق، ومن المستحسن تاليًا اختيار موضوع آخر للضحك". وأضاف أن الأمر لا يخلو مع ذلك من "بعض التلميحات"، منها مثلًا إشارة إلى "مشروب يشبه اللقاح".

وردًا على سؤال عما إذا كان قد تمكن من التشاور في شأن الكتاب الجديد مع أوديرزو قبل وفاته، أشار إلى أنه "كان اطلع على الموضوع الجديد". وأضاف "لقد وافق على القصة وشجعنا".