"نومادلاند" نحو الأوسكار: أفضل فيلم في "سبيريت أواردز"

حصد فيلم "نومادلاند" للمخرجة الأميركية المولودة في الصين، كلويه جاو، بلقب أفضل فيلم ضمن جوائز "سبيريت أواردز".

يذكر أن الفيلم مستوحى بشكل مباشر من كتاب يحمل الاسم نفسه نشرته في العام 2017 الصحافية الأميركية، جيسيكا برودر، بعدما رافقت هؤلاء الرحل ذوي الشعر الرمادي الذين يجوبون الولايات المتحدة في مقطوراتهم الصغيرة، ويعيشون بين الصحاري والوظائف المتواضعة، لكنهم أحرار.

ومعظم الممثلين في فيلم كلويه جاو هواة يؤدون شخصياتهم الخاصة، فيما تؤدي الممثلة المحترفة الحائزة جائزة أوسكار فرانسيس ماكدورماند، التي أطلقت المشروع وأنتجته، دور الشخصية الرئيسية فيرن.

وجوائز "سبيريت أواردز" التي تقام افتراضيا هذا العام بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)، هي المحطة قبل الأخيرة في جوائز هوليوود وصولا إلى حفلة الأوسكار التي ستقام في لوس أنجليس بعد ثلاثة أيام.

وقالت جاو "لدينا الكثير من الأصدقاء الذين رشحوا هذا العام، ونحن متحمسون لرؤيتهم... كما أن هناك بعض الضيوف الذين سيشكلون مفاجأة!".

وعندما قال أحد أعضاء لجنة التحكيم أن هؤلاء الضيوف الغامضين قد يكونون الشخصيات الحقيقية الممثلة في الفيلم قالت "أتحرّق شوقا حتى أعانقهم. أنا في حاجة إلى معانقة شخص ما!".

وفيما كانت تتسلم جائزتها، شكرت جاو "مجتمع الأفلام المستقلة" قائلة "لم نكن لنكون هنا لولاكم".

وفيلم جاو التالي هو "إيتيرنلز" وهو جزء من سلسلة أفلام "مارفل" للأبطال الخارقين والتي حققت أرباحا ضخمة.