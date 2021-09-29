"نتفليكس": مسلسل "سكويد غيم" الأكثر مشاهدة وبطريقه لتحطيم رقم قياسي

يتصدّر مسلسل "سكويد غيم" (لعبة الحبّار)، قائمة 10 المسلسلات الأكثر مشاهدة في منصة "نتفليكس"، منذ أن رُفع للمشاهدة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وأشارت تقارير صادرة عن "نتفليكس" إلى أن المسلسل الكوري حطّم الرقم القياسي للمسلسلات غير الناطقة باللغة الإنجليزية وحقق درجة الأكثر مشاهدة، وهو في طريقه لتحطيم الرقم القياسي عامة في كل المنصة.

مسلسل "لعبة الحبّار"

يستقبل مئات الأشخاص ممن يعانون من ضائقة مالية دعوة غريبة للتنافس في ألعاب للأطفال وفي هذه المنافسة جائزة مغرية لكنّها مكفولة بمهام ومخاطر مميتة.

وتخطى مسلسل "سكويد غيم" مسلسل "لا كاسا دي بابيل" (بيت من ورق) الإسباني من حيث عدد المشاهدات، ولم يعرف كم عدد المشاهدات لـ(لعبة الحبّار) حتى الآن، لكن عدد مشاهدي مسلسل "لا كاسا دي بابيل" وقف عند 65 مليون مشاهدة، وهذا معطى للمقارنة.

وأشار موقع "باروت أناليتيكس" إلى أن المسلسل يقف الآن عند المرتبة الثانية مباشرة بعد الموسم الجديد من "التربية الجنسية"، وتشير المعطيات والإحصائيات إلى أنه من المتوقع أن يتجاوزها.

ومنذ تأسيس منصة "نتفليكس" يتصدر مسلسل "بريدجيرتون" لائحة المسلسلات الأكثر مشاهدة في 82 مليون مشاهدة.