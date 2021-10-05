طاقم روسي في مهمة لتصوير أول فيلم في الفضاء

أقلع المخرج الروسي، كليم شيبينكو، والممثلة، يوليا بيريسيلد، ورائد الفضاء الروسي المخضرم أنطون شكابلروف، اليوم الثلاثاء، إلى الفضاء في مهمة لتصوير أول فيلم في العالم في محطة الفضاء الدولية.

وغادرت بيريسيلد وشيبينكو، اليوم الثلاثاء، إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية سويوز مع رائد الفضاء أنطون شكابلروف، الذي شارك في ثلاث رحلات فضائية سابقة.

وانطلقت المركبة "سويوز إم إس-19" كما هو مقرر من منشأة الإطلاق الفضائية الروسية في بايكونور ، بدولة كازاخستان.

ستقوم بيريسيلد وشيبينكو بتصوير مقاطع من فيلم جديد بعنوان "التحدي" وهو العنوان المؤقّت للفيلم، تدور أحداثه حول طبيبة جراحة، التي تؤديها بيريسيلد دورها، إلى محطة الفضاء لإنقاذ أحد أفراد الطاقم الذي يعاني من مرض في القلب.

ويسعى الفريق الروسي إلى أن يسبق مشروع فيلم أميركي في مدار الأرض من بطولة توم كروز ولا يُعرف حتى الساعة جدوله الزمني.

ومن المتوقع أن تمكث بيريسيلد وشيبينكو 12 يوما في المحطة الفضائية، ليعودا بعدها إلى الأرض مع رائد فضاء روسي آخر، في تاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وتقام هذه الرحلة في أوج السباق نحو الفضاء، مع ازدياد كبير خلال الأشهر الأخيرة في الرحلات السياحية، على غرار تلك الرحلات المنظّمة من الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون والأميركي جيف بيزوس.

وقد أعلنت شركة "بلو أوريجين" التي أسّسها بيزوس، الاثنين أنّ الممثل وليام شاتنر الذي جسد دور الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك" سيخرج إلى الفضاء الأسبوع المقبل.