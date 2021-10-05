  2. ثقافة وفنون
  3. فيلم

طاقم روسي في مهمة لتصوير أول فيلم في الفضاء

تاريخ النشر: 05/10/2021 - 15:18

طاقم روسي في مهمة لتصوير أول فيلم في الفضاء
روسكوزموس ، الممثلة يوليا بيريسيلد ، إلى اليسار ، والمخرج كليم شيبينكو على اليمين ، ورائد الفضاء أنطون شكابلروف (أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات

أقلع المخرج الروسي، كليم شيبينكو، والممثلة، يوليا بيريسيلد، ورائد الفضاء الروسي المخضرم أنطون شكابلروف، اليوم الثلاثاء، إلى الفضاء في مهمة لتصوير أول فيلم في العالم في محطة الفضاء الدولية.

وغادرت بيريسيلد وشيبينكو، اليوم الثلاثاء، إلى محطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية سويوز مع رائد الفضاء أنطون شكابلروف، الذي شارك في ثلاث رحلات فضائية سابقة.

وانطلقت المركبة "سويوز إم إس-19" كما هو مقرر من منشأة الإطلاق الفضائية الروسية في بايكونور ، بدولة كازاخستان.

ستقوم بيريسيلد وشيبينكو بتصوير مقاطع من فيلم جديد بعنوان "التحدي" وهو العنوان المؤقّت للفيلم، تدور أحداثه حول طبيبة جراحة، التي تؤديها بيريسيلد دورها، إلى محطة الفضاء لإنقاذ أحد أفراد الطاقم الذي يعاني من مرض في القلب.

ويسعى الفريق الروسي إلى أن يسبق مشروع فيلم أميركي في مدار الأرض من بطولة توم كروز ولا يُعرف حتى الساعة جدوله الزمني.

ومن المتوقع أن تمكث بيريسيلد وشيبينكو 12 يوما في المحطة الفضائية، ليعودا بعدها إلى الأرض مع رائد فضاء روسي آخر، في تاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وتقام هذه الرحلة في أوج السباق نحو الفضاء، مع ازدياد كبير خلال الأشهر الأخيرة في الرحلات السياحية، على غرار تلك الرحلات المنظّمة من الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون والأميركي جيف بيزوس.

وقد أعلنت شركة "بلو أوريجين" التي أسّسها بيزوس، الاثنين أنّ الممثل وليام شاتنر الذي جسد دور الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك" سيخرج إلى الفضاء الأسبوع المقبل.

بودكاست عرب 48

#محطة الفضاء الدولية
#فيلم روسي
#سويوز
#كليم شيبينكو
#يوليا بيريسيلد

حوارات

70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون
70% من الشبان العرب لا يحصلون على شهادة بجروت و40% منهم لا يعملون ولا يتعلمون

2021-10-02

يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"
يزبك: "ندفع اليوم ثمن اهتزاز القيادات ومسيرة تقهقرها بعد هبة أكتوبر"

2021-09-25

حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر
حوار مع ليئا تسيمل: عن سياسات الاعتقال والأسر

2021-09-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"المكتبة البشرية": أشخاص يعيرون ذواتهم "للقراء"
"المكتبة البشرية": أشخاص يعيرون ذواتهم "للقراء"

2021-10-03

لوحة بانكسي "الفتاة مع البالون" في مزاد بلندن
لوحة بانكسي "الفتاة مع البالون" في مزاد بلندن

2021-10-02

"نتفليكس": مسلسل "سكويد غيم" الأكثر مشاهدة وبطريقه لتحطيم رقم قياسي
"نتفليكس": مسلسل "سكويد غيم" الأكثر مشاهدة وبطريقه لتحطيم رقم قياسي

2021-09-29

الأكثر قراءة

بينيت: الموساد نفذ عملية للوصول لمعلومات جديدة حول رون أراد

بينيت: الموساد نفذ عملية للوصول لمعلومات جديدة حول رون أراد

2021-10-04
وفاة رجل من الفريديس قرب الخضيرة وتفجير سيارتين بحيفا

وفاة رجل من الفريديس قرب الخضيرة وتفجير سيارتين بحيفا

2021-10-04
إيران أم المافيا الروسية: من حاول استهداف إسرائيلي بقبرص؟

إيران أم المافيا الروسية: من حاول استهداف إسرائيلي بقبرص؟

2021-10-04
شاكيد تقترح تأهيل أئمة المساجد في الإمارات

شاكيد تقترح تأهيل أئمة المساجد في الإمارات

2021-10-04
شاكيد ترفض دعوة عباس للقاء بالمقاطعة: لن يحدث

شاكيد ترفض دعوة عباس للقاء بالمقاطعة: لن يحدث

2021-10-04