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"نتفليكس": مسلسل "سكويد غايم" يحطم الرقم القياسي بعدد المشاهدين

تاريخ النشر: 13/10/2021 - 14:20

"نتفليكس": مسلسل "سكويد غايم" يحطم الرقم القياسي بعدد المشاهدين
عرب ٤٨ \ أ ف ب

حقّق مسلسل "سكويد غايم" الكوري الجنوبي الذي بثته شركة "نتفلكس" على منصتها للبثّ التدفقي قبل أربعة أسابيع، رقمًا قياسيًا لعدد مشاهدات مسلسلاتها في الأسابيع الأولى التي تلي انطلاقها. وأعلنت "نتفليكس" أن 111 مليون مشترك شاهدوا مسلسل

ويمزج المسلسل بين الرمزية الاجتماعية والعنف الشديد من خلال رؤية بائسة للمجتمع، ويتناول قصة شخصيات من الفئات الأكثر عرضة للتهميش في كوريا الجنوبية، بينها مهاجر هندي وهارب من كوريا الشمالية، يشاركون في ألعاب الأطفال التقليدية أملًا في الفوز بـ 45.6 مليار وون أي ما يعادل 38.1 مليون دولار. ويُقتَل الخاسرون في هذه الألعاب.

وأفادت "نتفليكس" في تغريدة أن "سكويد غايم" وصل "إلى 111 مليون مشاهد، محققًا أكبر انطلاق لمسلسل ما" على المنصة.

استقطب المسلسل جمهورًا واسعًا جدًا من كل أنحاء العالم بفضل مجموعة عوامل، أحدها جمعه بين التسلية الطفولية وعواقبها المميتة، إضافة إلى الإنتاج المتقن والسينوغرافيا الضخمة. وتصدر هذا العمل ترتيب مسلسلات "نتفليكس" في أكثر من 80 بلدًا.

كان مسلسل "بريدجرتون" الأميركي يحمل حتى الآن الرقم القياسي إذ شاهده 82 مليونًا في الأسابيع الأربعة الأولى لبدء عرضه في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019.

ولا تخضع الإحصاءات التي تنشرها "نتفليكس" لتدقيق أي طرف ثالث، خلافًا لما هي الحال في ما يتعلق بنسب المشاهدة في التلفزيون التقليدي.

وتشكّل ظاهرة "سكويد غايم" أحدث التجليات المعبّرة عن تأثير كوريا الجنوبية المتزايد على المشهد الثقافي العالمي، بعد النجاح الهائل الذي حققته فرقة البوب الكورية "بي تي اس" وفوز فيلم "باراسايت" بالسعفة الذهبية في مهرجان كان، وتمكنه من أن يصبح أول عمل بغير اللغة الإنكليزية ينال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

ويبدو أن الموجة الكورية لن تتلاشى قريبًا، إذ أعلنت "نتفليكس" في شباط/فبراير الفائت عن خطة لاستثمار 500 مليون دولار خلال السنة الجارية وحدها في مسلسلات وأفلام منتجة في كوريا الجنوبية.

بودكاست عرب 48

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