فيلم "إيترنلز" يحقق أرباحا بقيمة 71 مليون دولار بأول يومين لانطلاقه

عرب ٤٨ / أ ف ب

تصدّر فيلم "إيترنلز" الذي يشكّل أحدث إنتاجات استوديوهات "مارفل" وتولت إخراجه الفائزة بجائزة الأوسكار، كلويه جاو، شباك التذاكر في الصالات الأميركية في الأسبوع الأول لانطلاق عروضه، بحسب أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة المنشورة، الأحد.

وحقق الفيلم الروائي الذي يتناول قصة فرقة أبطال خارقين لا يتأثرون بالوقت أرسلتها قوة عليا إلى الأرض لحماية البشرية إيرادات بلغت 71 مليون دولار بين يومي الجمعة والأحد، على الرغم من الآراء النقدية المتباينة.

ويضم "إيترنلز" نخبة من النجوم، أبرزهم الممثلات أنجيلينا جولي وسلمى حايك وجيمّا تشان وبطل مسلسل "غايم أوف ثرونز" ريتشارد مادن.

أما فيلم "دون" الذي يضم هو الآخر كوكبة من النجوم، من أمثال تيموتيه شالاميه وأوسكار آيزك وزيندايا وريبيكا فيرغوسن، والمقتبس من رواية فرنك هربرت الصادرة سنة 1965، فتراجع إلى المرتبة الثانية إذ اكتفى في أسبوعه الثالث على الشاشات الكبيرة بتحقيق 7,6 ملايين دولار، مما يرفع مجموع إيراداته منذ طرحه إلى 83,9 مليون دولار.

ويتمحور الفيلم على قصّة عائلة أترييديس النافذة التي تعنى بإدارة كوكب تنتج فيه مادة غامضة أساسية للسفر بين النجوم.

وبقي المركز الثالث من نصيب فيلم جيمس بوند الجديد "نو تايم تو داي" من بطولة دانييل كريغ، محققًا إيرادات بلغت 6,2 ملايين دولار في أسبوع عرضه الخامس، أي أن مجموع مداخيله وصل إلى 143 مليونًا منذ إطلاقه في الصالات.

وتلاه في المرتبة الرابعة فيلم "فينوم: لت ذير بي كارنج" من إنتاج شركة "سوني"، مع إيرادات بقيمة 4,5 ملايين دولار. وفي هذا العمل، يؤدي توم هاردي دور الصحافي الاستقصائي إدي بروك الذي يمنحه ارتباطه بكائن غريب يدعى "فينوم" قوى خارقة.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة "رونز غون رونغ" المركز الخامس، إذ جمع هذا الشريط الذي يتناول مغامرات تلميذ وروبوته رون 3,6 ملايين دولار من العائدات.