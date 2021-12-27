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فيلم "سبايدرمان" يحقق إيرادات بقيمة مليار دولار خلال نهاية الأسبوع

تاريخ النشر: 27/12/2021 - 12:25

فيلم "سبايدرمان" يحقق إيرادات بقيمة مليار دولار خلال نهاية الأسبوع
من فيلم "سبايدرمان" (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

حقق الجزء الجديد من سلسلة "سبايدرمان" خلال عطلة أسبوع عيد الميلاد إيرادات على شباك التذاكر تتجاوز قيمتها المليار دولار، على ما أفادت، الأحد، شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة في الصناعة السينمائية.

وتمكن "سبايدرمان: نو واي هوم" الذي يتولى دور الرجل العنكبوت فيه الممثل البريطاني، توم هولاند، من تحقيق 467,3 مليون دولار في أميركا الشمالية و587 مليونًا على المستوى العالمي، أي ما مجموعة أكثر من مليار دولار في 12 يوما، مؤكدًا بذلك ما توقعه المحللون.

وحقق سبايدرمان بذلك إنجازًا مماثلًا لما سبقه إليه "ستار وورز: ذي فورس أويكنز" عام 2015، وفقًا لمجلة "فرايتي"، على الرغم من أن تفشي المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى من فيروس كورونا أحدث إرباكًا في كل أنحاء العالم.

أما المركز الثاني في ترتيب إيرادات شباك التذاكر الأميركي فناله "سينغ 2" من شركة "يونيفرسال"، إذ بلغت عائداته 23,8 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد انطلاق عروضه.

وتقدّم فيلم الرسوم المتحركة هذا على فيلمي "ذي ماتريكس: ريزركشنز" من بطولة كيانو ريفز الذي حقق 12 مليون دولار و"ذي كينغز مان" الذي بلغت إيرادته 6,4 ملايين دولار.

وكان المركز الخامس من نصيب "أميريكان أندردوغ" المستوحى من قصة حقيقية عن عامل السوبرماركت كورت وارنر الذي أصبح أفضل لاعب في دوري كرة القدم الأميركية. وجمع الفيلم 6,2 ملايين دولار على شباك التذاكر.

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#فيلم سبايدرمان
#إيرادات
#الفيلم الجديد

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