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أبرز الفائزين بجوائز "غولدن غلوب" السينمائية

تاريخ النشر: 10/01/2022 - 08:59

أبرز الفائزين بجوائز "غولدن غلوب" السينمائية
(أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

حصد فيلما "ذي باور أوف ذي دوغ" و"ويست سايد ستوري"، الأحد، أبرز جوائز "غولدن غلوب" خلال احتفال لتوزيعها شهد مقاطعة هوليوودية واسعة، وأعلنت خلاله أسماء الفائزين عبر الإنترنت، من دون نقل تلفزيوني ولا حضور للنجوم على السجادة الحمراء.

وبات الويسترن السوداوي "ذي باور أوف ذي دوغ" للنيوزيلندية، جين كامبيون، ثاني فيلم أخرجته امرأة يحصل على جائزة "غولدن غلوب" لأفضل فيلم درامي.

ونال كذلك جائزتي أفضل مخرج لكامبيون وأفضل ممثل في دور مساعد لكودي سمين ماكفي.

أما صيغة ستيفن سبيلبرغ الجديدة لفيلم "ويست سايد ستوري"، فمُنحت جائزة أفضل فيلم كوميدي أو فيلم كوميدي غنائي، فيما حازت بطلته رايتشل زيغلر جائزة أفضل ممثلة في فيلم كوميدي، وكان لقب أفضل ممثلة في دور مساعد من نصيب أريانا ديبوز، الذي تؤدي فيه دور أنيتا الذي تولته ريتا مورينو في الفيلم الأصلي.

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#"غولدن غلوب"
#جائزة
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