السلطات الكويتية تمنع عرض فيلم بطلته إسرائيلية

عرب ٤٨/ أ ف ب

منعت السلطات الكويتية، عرض فيلم "ديث أون ذا نايل" المستوحى من رواية أغاثا كريستي، والذي تشارك الممثلة الإسرائيلية، غال غادوت فيه، بحسب ما أعلنت وزارة الإعلام الكويتية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الإعلام الكويتية، أنوار مراد، لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، منع عرض الفيلم.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم هذا الشهر في صالات السينما في الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة القبس الكويتية إن المنع جاء بعد مطالبة بحظر عرض الفيلم لأن بطلته غال غادوت شجعت عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر في صيف 2014.

وخلال ذلك العدوان الذي أسفر عن مقتل 2251 فلسطينيا بينهم 551 طفلا، وجهت غال غادوت على صفحتها على "فيسبوك" تحية إلى جيش الاحتلال.

وتتمتّع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة إلى حد ما خلافا لدول خليجية أخرى، وترفض الكويت التطبيع مع الاحتلال دعما منها للقضية الفلسطينية.

وكانت الكويت استدعت في أيار/ مايو 2021، سفير تشيكيا بعد قيامه بنشر ملصق على الإنترنت يعبّر فيه عن دعمه للاحتلال الإسرائيلي، ما دفعه للاعتذار خلال التصعيد الأخير في قطاع غزة.

وقعت إسرائيل في 15 أيلول/ سبتمبر 2020 في واشنطن برعاية الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب وحضوره، اتّفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات، في خطوة ندد بها الفلسطينيون ووصفوها بـ"طعنة في الظهر".