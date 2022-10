أفضل أفلام عطلة نهاية الأسبوع

قد تكون عطلة نهاية الأسبوع الفرصة المثالية للخروج من المنزل في نزهات أو مغادرة البلدة أو المدينة التي تسكن بها ولكن في بعض الأحيان تمثل نهاية الأسبوع الاستراحة التي تحتاجها بعد أسبوع مرير من أيام العمل الطويلة وتشغيل الدماغ لحل مشاكل العمل والتواصل مع أعضاء فريق العمل من الزملاء لدرجة أن مهمة الاستيقاظ باكرا والخروج من المنزل تصبح صعبة.

لهذا النوع من العطلات بالتحديد الذي لا تسعفك فيه طاقتك على عمل شيء أكثر من ارتداء بيجامتك المريحة والضغط على أزرار جهاز التحكم، نقدم لكم لائحة بأفضل الأفلام التي يمكنكم مشاهدتها خلال العطلة. قد لا تكون هذه الأفلام جديدة وقد تكون قد شاهدتها منذ سنين ولكنها بدون شك ممتعة جدا وقد تكون معرفتك المسبقة بها أمرا إيجابيا لأنك لن تضطر لتشغيل دماغك كثيرا لفهمها.

Catch Me If You Can

الفيلم من إنتاج 2002 وهو عن قصة حقيقية لأحد أكبر مزوري الشيكات أو المحتالين في أميركا ومن إخراج المبدع ستيفن سبيلبرغ. أما بالنسبة لطاقم الممثلين فقد أبدع كل من ليوناردو ديكابريو وتوم هانكس وكريستوفر واكن ومارتن شين بالأداء.

وتدور أحداث الفيلم في 1963 وتروي قصة فرانك ويليام أبيغنايل جونيور الذي يعيش في نيو روتشيل في نيويورك مع والدته الفرنسية الساحرة ووالده الأميركي الذي يواجه مشاكل مالية وتهربا من الضرائب ويتبع بعض الأساليب التي قد لا تكون مستقيمة جدا.

تبدأ الأحداث بالتطور عندما تقرر والدة فرانك هجر والده والرحيل مع رجل غني فيهرب فرانك من المنزل ويبدأ بانتحال العديد من الشخصيات مثل طيار في شركة بان إم، لدرجة أنه يسافر بالفعل بصفته طيارا، وطبيبا يزاول المهنة ويدير مستشفى كاملة ومحاميا فذا يتمكن من إغواء إبنة أحد كبار المحامين في أميركا. يلعب فرانك كل هذه الأدوار بدقة ويقنع كل من يقابله بصدقه.

المشكلة الوحيدة التي تواجه فرانك خلال مسيرته الاحتيالية هو عميل الإف بي آي كارل هانراتي الذي يصمم على إلقاء القبض على فرانك ويطارده على مدار سنين إلى أن يتمكن منه.

المدهش في (Catch Me IF You Can) هو أداء الممثلين والحبكة المحكمة والحوار الذكي للغاية. كما يتعاطف الجمهور مع فرانك مع أنه محتال ونصّاب ويسعدون عندما يتمكن من تفادي قبضة العدالة إلا أن النهاية السعيدة تعطيك إحساسا أنه لا بأس بالفشل قليلا ما دامت النهاية ستكون جيدة.

Taking Lives

هذا الخيار ممتاز لمحبي الجريمة والغموض وهو فيلم أميركي تدور أحداثه في كندا من بطولة أنجلينا جولي وإيثان هاوك وهو من إنتاج 2004 وإخراج دي. جاي. كاروسو. قصة الفيلم مبنية نوعا ما على أحداث رواية الكاتب مايكل باي بنفس العنوان.

يبدأ الفيلم بمشهد لمراهقين اثنين في رحلة بالسيارة وينتهي مشهد البداية بقتل أحد الشابين للآخر، والمشهد التالي مباشرة يصوّر امرأة مسنة تهرع للشرطي تطلب المساعدة لأنها رأت ابنها للتو في العبّارة، وعندما يسألها الشرطي وما المشكلة في ذلك تجيبه "أنت لا تفهم... ابني مات منذ زمن بعيد".

الفيلم غامض من البداية إلى النهاية ولذلك ليس على المشاهد محاولة تخمين الحقيقة أو هوية القاتل حقا ويمكن أن يكون دمويا بعض الشيء، إلا أن أداء أنجلينا جولي وإيثان هاوك يشدك ويقنعك كما أن الحبكة محكمة جدا وليس فيها أي ثغرات قد تنفر المشاهد.

Pride and Prejudice

أخرج فيلم (Pride and Prejudice) جو رايت وهو فيلم رومنسي عن الرواية التي جرى نشرها في 1813 والتي تحمل نفس الاسم من تأليف جاين أوستن الكاتبة الإنجليزية الشهيرة . كان دور كيرا نايتلي (إليزابيث بينيت) في هذا الفيلم هو ما فتح طريقها إلى النجومية كما أن الشخصية المقابلة لها مستر دارسي (الذي يلعب دوره ماثيو ماكفادين) واحدة من الشخصيات المركبة والتي أثرت بالشخصيات الرجولية في أفلام لاحقة مثل (Bridget Jones' Diary).

تتمحور القصة حول حياة 5 فتيات وأمهن وأبيهن في مجتمع ذكوري يركز على المال بشكل أساسي وعن هوس الأم بتزويج بناتها وتدبير عرسان مرموقين لهن. يبرز دور إليزابيث وهي الشخصية الأنثوية الرئيسة كالفتاة الذكية المتهكمة والتي لا تتقيد بالضرورة بالقواعد التي يفرضها عليها المجتمع أو العائلة ولكن تتقيد بالمنطق وبحبها لعائلتها وحريتها. أما السيد دارسي فيبدو شخصا ماديا وسطحيا ليتبين فيما بعد أنه رقيق المشاعر وأنه مستعد للاعتراف بأخطائه.

Girl with a Pearl Earring

لم تكن سكارليت جوهانسن دائما فتاة أفلام الحركة والإثارة التي نعرفها الآن في أفلام مارفل، ففي الحقيقة بدأت سكارليت مسيرتها الفنية بأفلام أبرزت موهبتها مثل (Horse Whisperer) وكذلك (Girl with a Pearl Earring) من إنتاج عام 2003 وهو فيلم درامي أخرجه بيتر ويبر وقدم الرواية التي تحمل نفس الاسم والتي جرى نشرها في 1999.

أما الشخصية الذكورية الرئيسة في الفيلم فيؤديها المبدع كولين فيرث بدور الرسام الهولندي يوهانس فيرمير. تدور أحداث الفيلم حول غريت الخادمة الشابة في منزل الرسام المشهور فيرمير والتي تبرز مهارة معينة في فهم مبادئ الرسم والألوان بينما يعاني الفنان من عدم وجود إلهام له ومن ضائقة مالية ناتجة عن كثرة الأطفال.

يتمكن فيرميز من إيجاد الإلهام في غريت التي تساعده في مهام الرسم ومزج وتحضير الألوان إلا أنه يشعر أن شيئاً ما ينقص اللوحة فيقوم بإلباسها قرطا من اللؤلؤ الذي يعود لزوجته الغيورة. فماذا تكون ردة فعل الأخيرة عندما تعرف بالأمر؟

سلسلة The Matrix

نعلم جميعا أن سلسلة (The Matrix) الأساسية تتألف من ثلاث أفلام وأنها كانت نقلة نوعية في مسلسلات الخيال العلمي في هوليوود، إلا أن هناك فيلما رابعا من هذه السلسلة من إنتاج 2021 بينما كان الفيلم الأول من إنتاج 1999. يلعب كيانو ريفز الدور الأهم في السلسلة التي كانت مفتاح شهرته العالمية وتفوقه في أفلام الأكشن اللاحقة على وجه الخصوص.

تدور أحداث السلسلة في عالم افتراضي تسيطر فيه الآلات على البشر وتستغلهم لاستجرار الطاقة بينما يعيشون هم حلما في عقولهم فقط دون أن يحيوا حقا، فهل نعيش حقا في (Matrix)؟ أم أنها مجرد قصة خيالية؟