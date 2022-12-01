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عرض فيلم "فرحة" في يافا

تاريخ النشر: 01/12/2022 - 14:49

عرض فيلم "فرحة" في يافا
جانب من الحضور بيافا، مساء أمس
عرب ٤٨

عرض مسرح السّرايا العربي في مدينة يافا القديمة وسط حضور واسع، مساء أمس الأربعاء، فيلم "فرحة" لدارين سلّام الّذي أثار جدلًا كبيرًا في الأيام الأخيرة.

وجاء عرض الفيلم على الرّغم من حملة التحريض والتشويه التي قام بها متطرّفون سعوا إلى منع عرض الفيلم في المسرح، وكذلك على الرغم من قيام وزيران في الحكومة الإسرائيلية بالتهديد بوقف التّمويل عن مسرح السّرايا العربي.

وعقّب مدير مسرح السّرايا محمود أبو عريشة، على القضيّة بقوله إن "ردّنا على التحريض والتّشويه هو بتمكين عرض الفيلم في وقته وموعده، أما ردّ الجمهور فجاء بالتفافه بشكل واسع مرّة أخرى حول السّرايا".

وأضاف: "نحن ملتزمون بالدّفاع عن حقّنا في الوجود والتّعبير، كما أنّنا ملتزمون كمؤسّسة بالدفاع عن حرّية الفن، كل فنّ".

ومما يذكر أن وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أوعز أمس بسحب التمويل الحكومي من مسرح السرايا في يافا، بادعاء أن المسرح يعتزم عرض فيلم "فرحة"، حول مجزرة يرتكبها جنود إسرائيليون بحق عائلة فلسطينية إبان النكبة في العام 1948.

وسبق ليبرمان وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، حيلي تروبِر، الذي طالب بسحب التمويل الحكومي من المسرح العربي. وتبين من بيان تروبر أنه لم يشاهد الفيلم وإنما اعتمد إلى "تقارير"، وبعد شكوى قدمته منظمة إسرائيلية يمينية متطرفة.

بودكاست عرب 48

#يافا
#فيلم فرحة
#مسرح السرايا
#محمود أبو عريشة

عرض فيلم "فرحة" في يافا

عرض فيلم "فرحة" في يافا

عرض فيلم "فرحة" في يافا

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