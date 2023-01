"أفاتار" يحتفظ بصدارة شباك التذاكر الأميركي.. يليه فيلم رعب

في نتيجة متوقعة، واصل فيلم "Avatar: The Way of Water" لجيمس كاميرون تصدره إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية نهاية الأسبوع الفائت، محققا إيرادات قاربت 45 مليون دولار، لكنّ المفاجأة أتت في فيلم رعب احتل المرتبة الثانية بعدما حصد عائدات غير متوقعة.

وبحسب أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة، حافظ فيلم "أفاتار" الجديد على صدارة شباك التذاكر للأسبوع الرابع على التوالي. وحقق فيلم الخيال العلمي من إنتاج شركة "تونتيث سنتشري" أرباحا محلية بلغ مجموعها منذ بدء عرضه 516,8 مليون دولار و1,19 مليار دولار عالميا، ما يجعله سابع أكثر الأفلام درّاً للإيرادات في التاريخ.

لكن فيلم الرعب "M3GAN" من إنتاج "يونيفرسال" و"بلام هاوس"، حقق 30,2 مليون دولار في الأيام الأولى لعرضه، ما فاق توقعات المراقبين.

ويروي فيلم "M3GAN" قصة إنسان آلي مخيف مصمم أصلا ليكون الرفيق المثالي لفتاة يتيمة صغيرة (فيوليت ماكغرو).

وقال ديفيد ا. غروس من شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش"، إن "أفلام الرعب لا تُظهر أي تباطؤ على شباك التذاكر"، موضحا أن "محبي السينما الشباب يرغبون في مشاهدة هذه الأفلام مع أصدقائهم، على الشاشة الكبيرة، للحصول على أقصى مقدار من الإثارة".

وحل فيلم "Puss in Boots: The Last Wish"، المرتبط بسلسلة "Shrek"، في المركز الثالث. وحصد الفيلم العائلي إيرادات بلغت 13,1 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، ليصل إجمالي عائداته في أميركا الشمالية إلى 87,7 مليون دولار.

وأعقبه في المركز الرابع فيلم "Otto" المقتبس من رواية "A Man Called Otto" للكاتب السويدي فريديريك باكمان، وهو من إنتاج "سوني"، مع إيرادات بلغت 4,2 ملايين دولار في أسبوعه الثاني.

وفي المرتبة الخامسة، حل فيلم البطل الخارق "Black Panther: Wakanda Forever" من إنتاج شركة ديزني، مع إيرادات بلغت 3,4 مليون دولار. وبذلك يصل مجموع عائدات الفيلم محليا إلى 445,4 مليون دولار.

وفي ما يلي باقي الأفلام في الترتيب:

6- "Whitney Houston: I wanna Dance With Somebody" مع 2,4 مليون دولار.

7- "The Whale" مع 1,5 مليون دولار.

8- "Babylon" مع 1,4 مليون دولار.

9- "Violent Night" مع 740 ألف دولار.

10- "The Menu" مع 713 ألف دولار.