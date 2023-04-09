"سوبر ماريو" يتصدر شباك التذاكر في أسبوع عرضه الأول

حقق الفيلم، الذي يمثل أول عرض سينمائي عالمي لشركة "أمازون ستوديوز"، 20.2 مليون دولار منذ افتتاحه يوم الأربعاء في أميركا الشمالية، مع 14.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع ليحصل على المركز الرابع

تصدر فيلم "ذا سوبر ماريو بروذرز موفي" شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع. حقق فيلم الرسوم المتحركة لشركتي "يونفرسال" و"إليومنيشين" 204.6 ملايين دولار في الأيام الخمسة الأولى له في 4343 شاشة عرض في أميركا الشمالية، بما في ذلك 146.4 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لتقديرات شركات التوزيع اليوم الأحد.

مع إيرادات دولية تقدر بنحو 173 مليون دولار وإجمالي عالمي بلغ 377 مليون دولار، حطم "ماريو" الأرقام القياسية لأفضل افتتاحية لفيلم مقتبس من ألعاب الفيديو ليتجاوز "ووركرافت" الذي حقق 210 ملايين دولار وفيلم الرسوم "فروزين 2" الذي حصد 358 مليون دولار.

إجمالي إيراده العالمي جعله أكبر افتتاح لعام 2023 وثاني أكبر افتتاح محلي لفيلم رسوم متحركة لمدة ثلاثة أيام خلف فيلم "فياندينغ دوري". ويعد أيضا رقما قياسيا لشركة "إليومنيشين"، شركة الرسوم المتحركة وراء امتيازات ناجحة مثل "مينيومز"، والتي حققت أكثر من 5 مليارات دولار من 13 فيلمًا.

"ماريو" المصنف بي جي هو قصة عن سباك من بروكلين يدعى ماريو، بصوت كريس برات، ولويجي (تشارلي داي)، اللذين وقعا في أنبوب وخرجا في عالم آخر مليء بشخصيات نينتندو الأكثر شهرة، من بروزر (جاك بلاك) إلى برينسيس بيتش (آنيا تايلور جوي).

لم يكن "ماريو" الفيلم الوحيد الذي يعتمد على علامة تجارية وتم افتتاحه في دور العرض هذا الأسبوع. ظهر فيلم "إير" لبين أفليك والذي يتحدث عن القصة وراء علامة "إير جوردان" لشركة نايكي وكيف وقعت الشركة مع مايكل جوردان، كما ظهر لأول مرة في 3507 شاشة عرض يوم الأربعاء.

وحقق الفيلم، الذي يمثل أول عرض سينمائي عالمي لشركة "أمازون ستوديوز"، 20.2 مليون دولار منذ افتتاحه يوم الأربعاء في أميركا الشمالية، مع 14.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع ليحصل على المركز الرابع.

مع تصنيف "أر"، كان فيلم "إير" من بطولة مات ديمون وفيولا ديفيس وأفليك، يقدم نوعًا من البديل الموجه للبالغين في مواجهة "ماريو".

وذهب المركز الثاني إلى "جون ويك تشابتر 4" الذي حقق 14.6 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة، ليصل إجمالي أرباحه إلى 147.1 مليون دولار.

جاء فيلم "دانجناز أند دراغونز: أونر أمونغ ثيفز" في المركز الثالث حيث حقق 14.5 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية، بينما حل فيلم "سكريم 6" في المركز الخامس محققًا 3.3 مليون دولار.