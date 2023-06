تُشكل الأفلام أحد أهم وأفضل وسائل الجذب والتسلية للكثيرين، فهي قادرة على تنمية قدرة العقل على التخيل من خلال الاستمتاع بالمشاهد والمؤثرات البصرية والسمعية، لذلك يبقى الكثير من محبي السينما دائمي الترقب وفي انتظار الأفلام الجديدة في السينما للاستمتاع بمشاهدة ممتعة وقضاء وقت ممتع مليء بالإثارة والتشويق، ولكن هل تساءلتم يومًا ما عن أعلى 10 أفلام ربحًا في كل العصور؟! وما سبب نجاح هذه الأفلام وتصدرها لشباك التذاكر؟

سهرة ممتعة مع أجمل الأفلام في تاريخ السينما

تلتف الكثير من الأسر وتجمعات الأصدقاء في عطلة نهاية كل أسبوع حول التلفزيون للاستمتاع بسهرة ممتعة من خلال مشاهدة أحد الأفلام الشيقة لقضاء وقت ممتع، ولكن تظل هناك حيرة اختيار الفيلم الذي يجتمع على مشاهدته جميع الأفراد؛ لذلك قررنا ترشيح عدد من الأفلام التي حققت نجاحًا باهرًا في تاريخ السينما حتى تم تصنيفها ضمن أعلى 10 أفلام ربحًا في كل العصور.

فيلم Avatar

يُصنف هذا الفيلم ضمن سلسلة الخيال العلمي، فقد جرى إنتاج الجزء الأول من الفيلم باسم Avatar عام 2009 والجزء الثاني وهو Avatar: The Way of Water عام 2022.

تدور أحداث الفيلم حول جندي أميركي يعاني من شلل في كلتا قدميه ويتم إرساله في رحلة استكشافية إلى أحد الكواكب الذي يُسمى باندورا ليكتشف عالمًا مختلفًا من الخيال والإثارة لأشخاص يسكنون هذا الكوكب ولكنهم مختلفون في أشكالهم وصفاتهم الجسدية والعقلية، وتقع الأحداث هذه في المستقبل وتحديدًا في عام 2154 عندما يواجه البشر على كوكب الأرض مشكلة نفاذ الطاقة واكتشافهم لمعدن ثمين على كوكب باندورا والذي بإمكانه حل جميع مشاكل كوكب الأرض.

حقق فيلم Avatar نجاحًا كبيرًا جدًا في السينما في عامي العرض 2009 و 2022 حتى تخطى حجم إيرادات الجزئين معًا حاجز الـ5 مليارات و116 مليون دولار تقريبًا.

فيلم Titanic

يُعد فيلم تايتنيك أحد أشهر الأفلام التي مرت على تاريخ السينما، فلا يوجد صغير أو كبير من محبي مشاهدة الأفلام العالمية إلا وبالطبع يعرف هذا الفيلم ويحفظ أحداثه بالتفصيل.

وتدور أحداث الفيلم حول انطلاق سفينة عملاقة تُسمى تايتنيك في أولى رحلاتها في المحيط والتي تضم مختلف الطبقات: الارستقراطية والمتوسطة والفقيرة، وتنقسم أحداث الفيلم إلى قسمين الأول عن قصة حب رومانسية بين بطلي الفيلم الشاب الوسيم "جاك" والشابة الجميلة "روز" ثم تتعرض السفينة لحادث غرق مأساوي يموت على إثره معظم ركاب السفينة وطاقمها.

أُنتج الفيلم عام 1997 وحققت نجاحًا باهرًا على شبابيك السينما منذ عرضه ولفترة طويلة حتى وصل حجم إيرادته إلى 2 مليار و263 مليون دولار.

فيلم The Lion King

أحد أكثر أفلام الأنيميشن المحببة لدى الكبار والصغار، فهو يحكي عن حياة الشبل سيمبا وكيفية فقدانه لوالده أسد الغابة الملك، ليتعرض الشبل الصغير بعد ذلك إلى الكثير من المشاكل أثناء محاولته أخذ مكان والده كملكٍ للغابة وذلك بسبب محاولات عمه "سكار" المستميتة في إبعاده عن تولي العرش.

بدأ نجاح فيلم ملك الغابة عندما جرى عرضه على شكل كرتون قديمًا حتى تم تعديله ليًصبح فيلمًا عالميًا أنيميشن يستطيع أن يجمع أفراد الأسرة أمامه للاستمتاع بأجواء درامية مليئة بالمغامرة، صدر الفيلم عام 2019 وحقق إيرادات رائعة بلغت أكثر من مليار و663 مليون دولار.

فيلم Top Gun: Maverick

حقق النجم العالمي توم كروز كالعادة نجاحًا مذهلًا في فيلمه الأخير الذي تدور أحداثه حول أحد أكفأ الطيارين في السلاح الجوي الأميركي على مدار 30 عامًا والذي يُدعى "مافريك" ليجد نفسه مكلفًا بتدريب كتيبة جديدة من خريجي Top Gun ليقوم بمهمة لم يقم بها أحد من قبل.

أنتجت شركة Paramount Pictures الفيلم وطرحته في دور العرض عام 2022 ليحقق إيرادات مذهلة منذ الأيام الأولى لعرضه ليصل حجم إيرادته إلى مليار و441 مليون دولار.

فيلم Avengers: Infinity War

"المنتقمون" هو فيلم عالمي مكون من عدة أجزاء، صُنّف الفيلم ضمن أفلام الخيال العلمي التي تدور حول مجموعة من الأبطال الذين يتحدون لمواجهة أحد قوى الشر وهو طاغية جديد يُسمى "ثانوس" والذي يسعى إلى تجميع الأحجار الستة لمساعدته على الوصول إلى قوة عظيمة ومن أجل ذلك عليه تدمير الأرض بالكامل.

بدأت سلسلة أفلام Avengers منذ عام 2012 وتوالت أجزاء السلسلة في العرض تباعًا في 2015 و2018 وأخيرًا عام 2019 ليتربع الجزء الذي جرى عرضه في 2018 باسم Avengers: Infinity War على عرش الأفلام الأكثر ربحًا بإيرادات وصلت إلى 2 مليار و52 مليون دولار.

فيلم Furious 7

حقق فيلم Furious 7 نجاحا كبيرًا دونًا عن باقي الأجزاء التي سبقته، وأرجع بعض النقاد والسينمائين السبب في ذلك إلى وفاة أحد أبطال الفيلم ألا وهو الممثل العالمي بول ووكر والذي توفي في حادث سير عام 2013 بعد الانتهاء من تصوير هذا الجزء بفترة وجيزة، الأمر الذي دفع الكثير من المشاهدين إلى انتظار الفيلم ومشاهدته في السينما كنوع من أنواع توديع الممثل العظيم ومشاهدة آخر أعماله.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأبطال على رأسهم فان ديزل وبول ووكر ودوين جونسون الذين يحاولون منع وقوع برنامج كمبيوتر خطير يُسمى (العرّاب) والذي بإمكانه تحويل أي جهاز كمبيوتر إلى سلاح خطير يدمر العالم بين يدي إرهابي يسعى إلى الحصول عليه، وصل حجم إيرادات Furious 7 الذي جرى عرضه في عام 2015 إلى مليار و515 مليون دولار.

فيلم Beauty and the Beast

فيلم الجميلة والوحش الذي تدور أحداثه حول فتاة جميلة تذهب إلى الغابة بحثًا عن والدها لتدخل إلى قصر مصاب بلعنتين، الأولى خاصة بسكان القصر الذين تحولوا إلى جمادات وأغراض تتحرك، والثانية خاصة بالأمير صاحب القصر والتي جعلته يتحول إلى وحش ذو قلب بريء، فتقع الجميلة في حب الوحش وتزول عنه اللعنة ليعود إلى هيئته الأصلية على شكل إنسان بشري هو وكل من كان معه في القصر.

الفيلم جرى إنتاجه عام 2017 وحقق نجاحًا كبيرًا وإيرادات عظيمة ليتم تصنيفه ضمن أفضل 10 أفلام ربحًا لكل العصور بإيرادات وصلت إلى مليار و266 مليون دولار.

فيلم The Lord Of The Rings

تربع فيلم سيد الخواتم على عرش أفضل الأفلام ربحًا في كل العصور أيضًا وخاصًة الجزء الثالث The Lord of the Rings: The Return of the King الذي جرى عرضه عام 2003 محققًا نجاحًا مبهرًا وإيرادات مذهلة وصلت إلى مليار و147 مليون دولار.

فيلم Harry Potter and The Deathly Hallows Part 2

دائمًا ما يحقق أي جزء من أجزاء سلسلة هاري بوتر نجاحًا ضخمًا، إلا أن هذا الجزء بالتحديد كان له نصيب الأسد من الأرباح، حيث حقق الفيلم الذي جرى عرضه عام 2011 إيرادات تخطت حاجز المليار و300 مليون دولار.

فيلم The Dark Knight

يتحدث الفيلم عن صراع بين شخصيتين ألا وهما "باتمان" وشخصية "الجوكر" فكل منهما يدافع عن معتقداته ومن سيفوز في نهاية الأمر، جرى عرض الفيلم عام 2008 ويُصنف تحت بند أفلام الجريمة والإثارة، كما أنه حقق نجاحًا عظيمًا بإيرادات وصلت إلى مليار و600 مليون دولار.

الأفلام هي المتعة الكبيرة للكبار والصغار، فمنها ما يظل مؤثرًا في المجتمع وكذلك تاريخ السينما كله مثل المجموعة التي ذكرناها، والتي ستبقى كإرث تاريخي يتوارثه الأجيال من محبي السينما والإفلام العالمية على مر العصور.