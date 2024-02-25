فيلم "أوبنهايمر" يفوز بجائزة "ساغ" الكبرى

حضر الدورة الثلاثين من هذه الحفلة عدد كبير من أعضاء نقابة "ساغ أفترا" الّذين فازوا في كانون الأوّل/ديسمبر بقضيّتهم ضدّ استوديوهات هوليوود بعد أشهر عدّة من الإضراب...

منحت نقابة ممثّلي الشاشة في هوليوود، فيلم "أوبنهايمر" مساء السبت، المكافأة الأبرز في احتفال توزيع جوائز "ساغ أووردز"، والتي تشكّل عادة مؤشّرًا لنتائج السباق إلى الأوسكار.

وعرض احتفال توزيع جوائز "ساغ أووردز" للمرّة الأولى هذا العام عبر منصّة نتفليكس، ممّا منحه مزيدًا من الانتشار خصوصًا أنّ منصّة البثّ التدفّقيّ تضمّ 260 مليون مشترك.

وقد حضر الدورة الثلاثين من هذه الحفلة عدد كبير من أعضاء نقابة "ساغ أفترا" الّذين فازوا في كانون الأوّل/ديسمبر بقضيّتهم ضدّ استوديوهات هوليوود بعد أشهر عدّة من الإضراب.

وفاز فيلم "أوبنهايمر" بجائزة "أفضل طاقم" هي المكافأة الأبرز الّتي تمنح في "ساغ أووردز". وسبق أن حصد الفيلم الّذي أخرجه كريستوفر نولان جوائز بارزة في "غولدن غلوب" و"كريتيكس تشويس اواردز" و"دي جي ايه" و"بافتا" البريطانيّة.

وخلال السنوات الأخيرة، فازت أفلام "باراسايت" (2020) "كودا" (2022) و"إفريثينغ إفريوير آل آت وانس" (2023) الّتي كانت نالت هذه الجائزة، بأوسكار أفضل فيلم.

وفاز كذلك "أوبنهايمر" الّذي يتناول في ثلاث ساعات سيرة حياة مبتكر القنبلة النوويّة، بجائزة أفضل ممثّل لكيليان ميرفي الّذي يؤدّي دور ج. روبرت أوبنهايمر وجائزة أفضل ممثّل مساعد لروبرت داوني جونيور الّذي يؤدّي دور منافس العالم.

وقال الممثّل كينيث براناه نيابة عن طاقم العمل "أشكركم لإعطائي دورًا بارزًا في هذا الفيلم الّذي يحظى بأهمّيّة كبيرة". وذكّر براناه الحاضرين بأنّ أفراد طاقم العمل غادروا العرض الأوّل للفيلم في لندن في منتصف تمّوز/يوليو الفائت، تعبيرًا عن تضامنهم مع الممثّلين الّذين كانوا يستعدّون لبدء الإضراب.

وقال "غادرنا السجّادة الحمراء ولم نشاهد الفيلم في تلك الليلة. سلكنا آنذاك بسعادة مسار التضامن معكم".

وبعد 118 يومًا من الإضراب، أنهى الممثّلون في هوليوود هذا التحرّك إزاء التوصّل في كانون الأوّل/ديسمبر إلى اتّفاق مع الاستوديوهات ينصّ على زيادة كبيرة في رواتبهم وتحديد ضمانات في مسألة استخدام الذكاء الاصطناعيّ.

وقالت رئيسة نقابة الممثّلين فرّان دريشر "لقد صمدتم في أطول إضراب بتاريخ نقابتنا بشجاعة وقناعة". ويصوّت العديد من الممثّلين في جوائز "ساغ" كذلك في عمليّة منح جوائز الأوسكار المرتقبة في العاشر من آذار/مارس.

وفي السباق على أكثر جائزة مرغوبة في السينما الأميركيّة، انتصر "أوبنهايمر" في المنافسة ضدّ "باربي" و"كيليرز أوف ذي فلاور مون" و"أميركان فيكشن" و"ذي كالر بربل".