فيلم "غودزيلا" يتربّع على عرش إيرادات شبّاك التذاكر

حقّق الفيلم الّذي يتّحد فيه الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدّد وجودهما، إيرادات بـ31,7 مليون دولار...

حافظ فيلم "غودزيلا x كونغ: ذي نيو إمباير" ("Godzilla x Kong: The New Empire") على صدارة شبّاك التذاكر في أميركا الشماليّة في ثاني أسبوع يعرض فيه، بحسب تقديرات أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصّصة.

وحقّق الفيلم الّذي يتّحد فيه الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدّد وجودهما، إيرادات بـ31,7 مليون دولار.

وحلّ ثانيًا في الترتيب فيلم "مانكي مان" ("Monkey Man") مع إيرادات بلغت 10 ملايين دولار. وهذا العمل من إخراج ديف باتيل، وهو ممثّل بريطانيّ من أصل هنديّ اشتهر بدوره في "سلامدوغ مليونير" ("Slumdog Millionaire").

وتولّى باتيل دور البطولة في "مانكي مان" الّذي أوضح المحلّل في شركة "فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش" ديفيد غروس أنّه فيلم "شديد العنف تدور أحداثه حول الاختلافات الطبقيّة". ورأى غروس أنّ العمل حقّق "انطلاقة جيّدة".

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم "غوستباسترز: فروزن إمباير" ("Ghostbusters: Frozen Empire") الّذي حقّق 9 ملايين دولار.

وجاء فيلم "ذي فيرست أومن" ("The First Omen") في المرتبة الرابعة مع إيرادات بـ8,4 ملايين دولار.

وتراجع إلى المرتبة الخامسة فيلم الكوميديا والفنون القتاليّة "كونغ فو باندا 4" (Kung Fu Panda 4) من إنتاج "يونيفرسال" و"دريم ووركس أنيميشن"، مع إيرادات بلغت 7,9 ملايين دولار.