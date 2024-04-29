بينهم المخرجة اللبنانيّة نادين لبكي: الإعلان عن لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائيّ

سينطلق مهرجان كان مساء 14 أيّار/مايو بحفلة افتتاح ستتولّى تقديمها كامي كوتان، بالإضافة إلى عرض فيلم "لو دوزيام أكت"، وهو أحدث عمل كوميديّ للمخرج كانتان دوبيو...

قبل أسبوعين من انطلاق السباق إلى السعفة الذهبيّة، أعلن القائمون على مهرجان كان السينمائيّ الاثنين عن أعضاء لجنة تحكيم الدورة السابعة والسبعين الّتي تجمع أسماء بارزة في عالم السينما بينها المخرجة اللبنانيّة نادين لبكيّ والممثّل الفرنسيّ عمر سي.

واختارت إدارة المهرجان الّذي سيقام بين 14 و25 أيّار/مايو، أربعة رجال وأربع نساء ضمن لجنة تحكيم سترأسها المخرجة الأميركيّة غريتا غيرويغ (40 عامًا) الّتي حقّق فيلمها "باربي" نجاحًا تجاريًّا واسعًا خلال العام الفائت.

ولم يسبق أن كانت رئاسة لجنة التحكيم من نصيب أحد بمثل هذه السنّ منذ أن شغلتها صوفيا لورين عام 1966.

وتضمّ لجنة التحكيم الممثّل الفرنسيّ عمر سي (46 عامًا) الّذي يحقّق خطوة جديدة في مسيرة مهنيّة كانت استثنائيّة منذ انطلاقتها مع مسلسل "عمر إيه فريد" وصولًا إلى دخوله عالم هوليوود كممثّل ومنتج، ومرورًا بنجاحات حقّقها في فرنسا ("إنتوشابل").

ويتوقّع أن يثير حضور سي على السجّادة الحمراء اهتمامًا كبيرًا، إذ يعدّ من الشخصيّات السينمائيّة المفضّلة لدى الفرنسيّين ويحظى بشهرة عالميّة منذ نجاحه تحديدًا في مسلسل "لوبن" ("Lupin") عبر منصّة نتفليكس.

ويناقش سي الأفضل من بين 22 فيلمًا متنافسًا مع أعضاء لجنة التحكيم الآخرين، ومنهم أيضًا الممثّلة الفرنسيّة إيفا غرين (43 عامًا) المعروفة بأدوارها في الأعمال المحلّيّة، والّتي كان آخرها شخصيّة ميلادي في فيلم "ليه تروا موسكوتير"، وفي الأفلام الهوليووديّة كتعاونها مع المخرج تيم بورتون ومشاركتها إلى جانب الممثّل دانيال كريغ في سلسلة أفلام جيمس بوند.

أمّا أصغر أعضاء لجنة التحكيم فهي الممثّلة ليلي غلادستون (37 عامًا) الّتي سبق أن حضرت المهرجان الفرنسيّ خلال العام الفائت بمناسبة عرض فيلم "كيلرز أوف ذي فلاور مون" للمخرج مارتن سكورسيزي والّذي أدّت فيه دورًا رشّحت عنه إلى الأوسكار.

وتضمّ اللجنة أيضًا الممثّل الإيطاليّ بيارفرانشيسكو فافينو ("ذي ترايتور") البالغ 54 عامًا، والمخرج اليابانيّ هيروكازو كور إيدا (61 عامًا) الفائز بالسعفة الذهبيّة عام 2018 عن فيلم "إيه فاميلي أفير"، والمخرج الإسبانيّ خوان أنطونيو بايونا ("سوسايتي اوف ذي سنو") البالغ 48 عامًا، وكاتبة السيناريو والمصوّرة التركيّة إبرو جيلان (48 عامًا)، والمخرجة اللبنانيّة نادين لبكي (50 عامًا) الّتي شاركت ثلاثة أفلام لها في مختلف فئات المهرجان من بينها "كفرناحوم" الّذي نال جائزة لجنة التحكيم في المسابقة الرسميّة عام 2018، وسبق أن كانت عضوًا في لجنة تحكيم فئة "نظرة ما" عام 2015 وترأّستها عام 2019.

وبات المهرجان حاضرًا للانطاق بعدما اكتملت لجنة تحكيمه وأعلن عن لائحة الأفلام ال22 الّتي ستتنافس للفوز بالسعفة الذهبيّة الّتي نالها في العام الفائت فيلم "أناتومي دون شوت" لجوستين ترييه.

وقبل شهرين من بدء الألعاب الأولمبيّة، سيكون هذا الحدث السينمائيّ الكبير بمثابة تجربة للسلطات في ما يخصّ موضوع الأمن.

وسينطلق مهرجان كان مساء 14 أيّار/مايو بحفلة افتتاح ستتولّى تقديمها كامي كوتان، بالإضافة إلى عرض فيلم "لو دوزيام أكت"، وهو أحدث عمل كوميديّ للمخرج كانتان دوبيو ويشارك فيه الممثّلون ليا سيدو وفنسان ليندون ولوي غاريل. وسيبدأ عرض الفيلم بالتزامن في صالات السينما.