فيلم راين غوسلينغ يتصدّر شبّاك التذاكر في أميركا الشماليّة

الفيلم الّذي تولّى إخراجه ديفيد ليتش مستوحى من مسلسل تلفزيونيّ في ثمانينات القرن العشرين ("ذي فالينغ مان")، وتتشارك الممثّلة البريطانيّة إميلي بلانت بطولته إلى جانب غوسلينغ...

تصدّر فيلم "ذي فال غاي" ("The Fall guy") من بطولة راين غوسلينغ الّذي حقّق نجاحًا في المرحلة الأخيرة، شبّاك التذاكر في أميركا الشماليّة خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، بحسب تقديرات أعلنتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصّصة.

والفيلم الّذي تولّى إخراجه ديفيد ليتش مستوحى من مسلسل تلفزيونيّ في ثمانينات القرن العشرين ("ذي فالينغ مان")، وتتشارك الممثّلة البريطانيّة إميلي بلانت بطولته إلى جانب غوسلينغ.

وحقّق الفيلم منذ صدوره الجمعة عائدات بـ28,5 مليون دولار في دور السينما بالولايات المتّحدة وكندا، وهو مبلغ صغير إلى حدّ ما مقارنة بميزانيّته البالغة 130 مليون دولار تقريبًا، بحسب محلّلين.

وحلّ ثانيًا فيلم "ستار وورز: ذي فانتوم مينس" ("Star Wars: The Phantom Menace") محقّقًا 8,1 ملايين دولار. وطرح هذا العمل في صالات السينما بعد 25 عامًا من الفيلم الأصليّ لجورج لوكاس.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "تشالنجرز" ("Challengers") من بطولة النجمة الأميركيّة زندايا، مع عائدات بـ7,6 ملايين دولار. وتؤدّي الممثّلة والمغنّية البالغة 27 عامًا دور لاعبة تنس بارزة تعتزل بعد تعرّضها لإصابة، ثمّ تساعد زوجها للاستعداد لمباراة ضدّ لاعب يتبيّن أنّه حبيبها السابق وصديق زوجها المقرّب في مرحلة من حياته.

وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم الرعب "تاروت" ("Tarot") مع مداخيل بـ6,5 مليون دولار. ومع أنّ التعليقات بشأن هذا العمل كانت سلبيّة، تعدّ إيراداته جيّدة مقارنة بميزانيّته البالغة 8 ملايين دولار.

وحلّ خامسًا فيلم "غودزيلا x كونغ : ذي نيو امباير" ("Godzilla x Kong: A New Empire") مع إيرادات بـ6,5 ملايين دولار. ويتّحد في هذا العمل الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدّد وجودهما.