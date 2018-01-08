الطيبة: افتتاح معرض "إحنا هين" الجمعة المقبل

ينظم منتدى الثقافة والفنون بالمثلث - تشرين معرض "إحنا هين"، وهو أول نشاط رسمي وعلني للمنتدى، هدفه تعريف وإشراك المجتمع بإنتاجات فنيّة لفنانين وفنانات محليين من منطقة المثلث والتي تُعرض لأوّل مرّة.

يحتوي المعرض على مجموعة من الأعمال التي تتناول عدة قضايا محوريّة في المجتمع العربي، بدءا بالنضال الفلسطيني مرورا بالمرأة وقضايا أخرى يتم التعبير عنها بأساليب فنيّة وأدبيّة ثريّة ومبتكرة.

يُقام المعرض في صالة "الحيّز البديل" التابعة لجمعية تشرين والواقعة في الطيبة ويشكّل انطلاقة لها.

ويفتتح المعرض يوم الجمعة 2018/01/12، الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 2018/01/19، وسيكون المعرض مفتوح يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءً وذلك في صالة "الحيز البديل".

ويسعى منتدى الثقافة والفنون بالمثلث - تشرين، لتأسيس منبر لإنتاج ثقافي- فنّي في مختلف مجالات الثقافة والفنون (أزياء، موسيقى، مسرح، تصوير، عمارة، إلخ...) بهدف إثارة خطاب نقدي وبنّاء في المجتمع الفلسطيني عمومًا، ومنطقة المثلث تحديدًا وتسليط الضوء على إنتاجات فنية وأدبية بهدف خلق منصة دائمة لها وتشجيع رواد هذه الإنتاجات حتى يتسنى لهم عرضها على الجمهور المتذوّق والمتعطّش لها.

كما يسعى المنتدى لتعزيز الإنتاجات في مختلف مجالات الفنون، من خلال بناء كوادر منتجين ومنتجات محليين، وتوعية المجتمع - جيل الشباب الصاعد تحديدًا، على إمكانية الإثراء والتأثير بواسطة أدوات فنية وإبداعية بديلة وغير تقليدية.

وجاءت فكرة إقامة "الحيّز البديل" تلبية لحاجة الفنانين/ ات المحليين/ ات لحيّز مهني مستقلّ، يحتضن وينمّي القدرات الإبداعية والفنّية، ويخلق مساحة لتبادل الخبرات، ويهيّئ جوًّا ملهمًا ومشجّعًا على الإنتاج والمبادرة الفنّية ويستضيف نشاطات ومعارض فنية تساهم في تعزيز التواصل مع المؤسسات والمبادرات الثقافية والفنّية الفلسطينية ومن شتّى أنحاء العالم.



برنامج المعرض:

الجمعة 12.01.2018 افتتاحية المعرضالساعة 18:00 وسيكون مفتوحا للجمهور حتى يوم الجمعة 19.01.2019 وذلك من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساءً.

الأربعاء 17.01.2018 أمسية أدبية مع الشاعر جهاد بلعوم بمرافقة الموسيقار يوسف عودة، الساعة 19:00.

الخميس 18.01.2018 أمسية موسيقية "جام" لفنانين من منطقة المثلث (الدعوة عامة، الرجاء التنسيق المسبق للمشاركة) الساعة 19:00.

الجمعة 19.01.2019 حلقة نقاش مع المنتجين، الساعة 17:00.

الفنانات والفنانون المشاركون:

أسيل جرن، منيرة منصور، مي دعاس، لما حاج يحيى، عمر عبد القادر، هبة قاسم، عمر جبارين، مروة أبو عصبة، ذكرى مقالدة، ندين طيبي، سهى غرة، جلال مصاروة، زلفى مسروجة، جهاد بلعوم، ترنيم ياسين.