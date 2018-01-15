الطيبة: إقبال واسع على معرض "إحنا هين" للفنون والإبداع

انطلقت مساء الجمعة الماضي، فعاليات معرض "إحنا هين" للفنون الإبداعية، في صالة "الحيز البديل" في الطابق السفلي من مبنى مقر جمعية "تشرين" في مدينة الطيبة.

وشهد افتتاح المعرض، الذي تنظمه منتدى الثقافة والفنون، للمبدعين والمبدعات من منطقة المثلث، مشاركة واسعة وتدفق الجمهور بأعداد ضاقت بها صالة المعرض.

ويعتبر معرض "إحنا هين"، وهو أول مشروع لمنتدى الثقافة والفنون الذي بادرت إلى تأسيسه جمعية "تشرين"، والذي يهدف إلى إنشاء منبر يرعى ويطوّر الإبداع والإنتاج الفنّي الناقد والبنّاء في منطقة المثلث من خلال المبدعين والفنانين، أبناء وبنات المنطقة، من مختلف مجالات الفنون والإبداع من موسيقى، مسرح، أزياء، أدب، وفنون تشكيلية وبصرية وغيرها.

وانطلق هذا المعرض بكل ما يحتويه من إنتاجات إبداعية من ثنايا خصوصية المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48 ليسهم في صقل واجهته الثقافية كرافد للإنتاج الثقافي الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى أن المعرض يحتوي على مجموعة من الأعمال التي تتناول عدة قضايا محوريّة في المجتمع العربي، بدءا بالنضال الفلسطيني مرورا بالمرأة وقضايا أخرى يتم التعبير عنها بأساليب فنيّة وأدبيّة ثريّة ومبتكرة.

وستبقى أبواب المعرض مفتوحة يوميا أمام الزوار من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء، حتى الجمعة 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.

ومن بين النشاطات التي سيتم تنظيمها خلال أيام المعرض، أمسية أدبية مع الشاعر جهاد بلعوم بمرافقة الموسيقار يوسف عودة، تنظم الأربعاء المقبل الساعة 19:00. أمسية موسيقية "جام" لفنانين من منطقة المثلث، يوم الخميس المقبل الساعة 19:00. فيما يشهد يوم الجمعة المقبل حلقة نقاش مع المنتجين، في تمام الساعة 17:00.

الفنانات والفنانون المشاركون: أسيل جرن، منيرة منصور، مي دعاس، لما حاج يحيى، عمر عبد القادر، هبة قاسم، عمر جبارين، مروة أبو عصبة، ذكرى مقالدة، ندين طيبي، سهى غرة، جلال مصاروة، زلفى مسروجة، جهاد بلعوم، ترنيم ياسين, و منظم المعرض مجد نصر الله.