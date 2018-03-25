"توت عنخ آمون" يبدأ رحلة حول العالم لـ7 سنوات

بدأت رحلة الفرعون المصري توت عنخ آمون، اليوم الأحد، من ولاية كاليفورنيا الأميركية، ومن المخطط أن تتواصل لمدة 7 سنوات تجوب خلالها مختلف دول العالم، لعرض كنوز وقطع أثرية اكتشفت بمقبرته.

وتم افتتاح معرض آثار الفرعون توت عنخ آمون الذهبية بمركز كاليفورنيا للعلوم بمدينة لوس أنجلوس" في ولاية كاليفورنيا. وقال "مركز كاليفورنيا للعلوم" إن "بيع تذاكر المعرض تسير بسرعة كبيرة"، دون تقديم إحصاء.

وأوضح المركز، عبر موقعه الإلكتروني، أنه "يقدم بفخر العرض العالمي الأول للملك توت، احتفالا بمرور نحو مائة عام على اكتشاف مقبرته".

وبين أن المعرض "يعرض لزواره مقتنيات الملك الذهبية التي صاحبته في الدفن، ومعلومات جديدة حول الملك الذي يبلغ عمر موميائه نحو 3300 عام، وينقل لهم رحلته في السعي إلى الخلود".

ويتم خلال المعرض في كاليفورنيا، الذي يتواصل حتى كانون الثاني/ يناير المقبل، عرض 166 قطعة للملك الفرعوني.

وإضافة إلى لوس أنجلوس وواشنطن وفيلادلفيا، من المقرر أن تطوف مقتنيات "توت عنخ آمون" 7 مدن عالمية أخرى في اليابان وإنجلترا وفرنسا وكندا وأستراليا وكوريا الجنوبية، قبل أن تعود إلى مصر، في رحلة تدوم 7 سنوات، مقابل حزمة عوائد مالية تصل لنحو 50 مليون دولار أميركي.

وعدَّد مسؤولون بوزارة الآثار فوائد تلك الرحلة من ناحية الجانب المادي، والترويج السياحي للبلاد، الذي تأثر سلبيا بتوترات سياسية واجتماعية وأمنية منذ ثورة يناير 2011، في مقابل أثريين ومعنيين يرون تلك الخطوة "محفوفة بمخاطر السرقات، وإجحاف لقيمة آثار لا تقدر بثمن".

و"توت عنخ آمون" من أشهر ملوك الفراعنة، ولُقب بالفرعون الصغير كونه حكم مصر في سن التاسعة من 1334 إلى 1325 ق.م.

واكتشفت مقبرة "توت عنخ آمون" عام 1922، من قبل عالم الآثار البريطاني والمتخصص بتاريخ مصر القديمة "هوارد كارتر"، في وادي الملوك، بمدينة الأقصر (جنوبي مصر).