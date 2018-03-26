صورة طفل روهينغي لمصور بوسني تفوز بجائزة إسطنبول

أعلنت لجنة تحكيم "جوائز اسطنبول لأفضل صورة 2018" (Istanbul Photo Awards)، اليوم الإثنين، عن أسماء الفائزين بالمسابقة، وفازت صورة "الطفل" للبوسني دامير صاغولج بجائزة "صورة العام".

والتقط المصور صاغولج صورة "الطفل" في مخيم اللاجئين الروهينغا ببنغلاديش.

كما حصلت صورة كيفن فراير، بعنوان "الروهنغيا"، والتي التقطها لوكالة "غيتي إيماجز"، على المرتبة الأولى ضمن فئة "الأخبار المتسلسلة".

ونالت صورة "سباح أم سمكة"، للمصور باول فولكوف، والتقطها لصالح "فيتشيرنايا موسكوفا نيوزبير" على المرتبة الأولى ضمن فئة "صورة رياضية متسلسلة".

وفاز المصور الماليزي محمد فتحي عصري على المرتبة الأولى ضمن فئة "صور الطبيعة والبيئة المفردة"، في حين حصل ماركوس يام عن صورة التقطها لصالح صحيفة "لوس أنجلس تايمز" على المرتبة الأولى ضمن فئة "أخبار متسلسلة للطبيعة والبيئة".

وحصل الفلبيني أزرا آجايان على المرتبة الأولى ضمن فئة "المصورون الشباب تحت سن 28 عام".

ويحصل الفائز بلقب "صورة العام" على 10 آلاف دولار، والفائز بالمرتبة الأولى لكل فئة، ثمانية آلاف دولار، والثانية خمسة آلاف دولار، والثالثة 3 آلاف دولار، والفائز ضمن فئة المصورين الشباب على جائزة بقيمة 3 آلاف دولار.

وتعتبر المسابقة، التي تنظمها وكالة الأناضول سنويا، وترعاها الخطوط الجوية التركية، ووكالة التعاون والتنسيق (تيكا) التابعة لرئاسة الوزراء التركية، واحدة من أهم المسابقات العالمية في هذا المجال.

وشارك في النسخة الرابعة لمسابقة "جوائز إسطنبول لأفضل صورة 2018"، التي جرت خلال الفترة 18-21 آذار/ مارس الجاري، مصورون من 125 دولة، أرسلوا نحو 37 ألف صورة، فاز منهم 27.