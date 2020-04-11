  2. ثقافة وفنون
  3. معرض

مخطوطة كلمات أغنية "هاي جود" للـ"بيتلز" تُباع بـ910 ألف دولار

تاريخ النشر: 11/04/2020 - 10:38

مخطوطة كلمات أغنية "هاي جود" للـ"بيتلز" تُباع بـ910 ألف دولار
نجوم الـ"بيتلز" (أ ب)
عرب ٤٨

على ورقة يتيمة كتب الملحن الموسيقي، بول ماكارتني، كلمات أغنية "هاي جود" عام 1968، وقدّمها لمُغني الروك الشهير جون لينون قائد فرقة "بيتلز" الموسيقية، وبيعت هذه الورقة يوم أمس الجمعة، بمزادٍ علنيّ بقيمة 910 ألف دولار، في الذكرى الخمسين لتفكك الفرقة البريطانية.

وقد تجاوز هذا المبلغ بخمس مرات السعر المقدر للمخطوطة في المزاد الذي نظمته عبر الإنترنت بسبب فيروس كورونا المستجد، دار "جوليينز أوكشينز" ومقرها في كاليفورنيا.

وقد عرضت للبيع في هذا المزاد 250 قطعة مرتبطة بالفرقة الشهيرة من آلات غيتار وأسطوانات نادرة وقطع تحمل تواقيع أفرادها بعد خمسين سنة يوما بيوم على انفصال أفرادها.


وكان بول ماكارتني وضع كلمات الأغنية بعد انفصال جون لينون عن زوجته الأولى سينثيا بعدما خانها مع الفنانة اليابانية يوكو أونو.

وكانت الأغنية موجهة لدعم جوليان نجل جون لينون خلال طلاق والديه وكان عنوانها في الأساس "هاي جود".

ومن بين القطع الرئيسية الأخرى التي بيعت الجمعة؛ غطاء آلة درامز يحمل شعار فرقة "بيتلز" كان استخدم في جولة الفرقة الأولى في الولايات المتحدة العام 1964 وقد بيع بسعر 200 ألف دولار.

وبيعت صفحة مكتوبة من سيناريو فيديو كليب أغنية "هيلو غودباي" عام 1967 بسعر 83200 دولار. وحققت منفضة استخدمها رينغو ستار في أستوديوهات آبي رود في الستينات، 32500 دولار.


#بيتلز
#فرقة موسيقية
#مخطوطة
#كلمات
#أغنية
#هاي جود
#مزاد علني
#910 ألف دولار

حوارات

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وفاة الممثل الفلسطيني عبد الرحمن أبو القاسم
وفاة الممثل الفلسطيني عبد الرحمن أبو القاسم

2020-04-10

فيروس كورونا يعيد الحياة لأفلام الأوبئة من جديد
فيروس كورونا يعيد الحياة لأفلام الأوبئة من جديد

2020-04-08

الأحد القادم: أندريا بوتشيلي يكسر وحدة كاتدرائية ميلانو بالتراتيل
الأحد القادم: أندريا بوتشيلي يكسر وحدة كاتدرائية ميلانو بالتراتيل

2020-04-07

الأكثر قراءة

الأردن: توقيف مالك قناة

الأردن: توقيف مالك قناة "رؤيا" ومدير الأخبار لنشر تقرير

2020-04-10
ارتفاع عدد مصابي كورونا في البلاد إلى 10408

ارتفاع عدد مصابي كورونا في البلاد إلى 10408

2020-04-10
الصحة الإسرائيلية تحذّر: هذه البلدات العربية الأكثر تأثُّرا بكورونا

الصحة الإسرائيلية تحذّر: هذه البلدات العربية الأكثر تأثُّرا بكورونا

2020-04-10
خطة تحرير الاقتصاد الإسرائيلي: الهايتك والبنوك والمصانع أولا

خطة تحرير الاقتصاد الإسرائيلي: الهايتك والبنوك والمصانع أولا

2020-04-10
الضفة تُسجل إصابة جديدة بكورونا لعامل فلسطيني يعمل في أراضي الداخل

الضفة تُسجل إصابة جديدة بكورونا لعامل فلسطيني يعمل في أراضي الداخل

2020-04-10