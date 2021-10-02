لوحة بانكسي "الفتاة مع البالون" في مزاد بلندن

عرضت دار "كريستيز" للمزادات، أمس الجمعة، نسخة على لوح مزدوج ("ديبتيك") لعمل فنان الشارع البريطاني الشهير بانكسي "الفتاة مع البالون"، تمهيدا لطرحها في مزاد يقام في لندن في 15 تشرين الأول/ أكتوبر.

ويظهر هذا اللوح المزدوج الذي أنجزه بانكسي سنة 2005، فتاة صغيرة حاملة بالونا أحمر على شكل قلب، على خلفية بيضاء. وتُقدر قيمته بسعر يراوح بين 2,5 مليون جنيه إسترليني و3,5 ملايين (3,4 ملايين دولار و4,7 ملايين).

وأوضحت المسؤولة عن قسم فنون ما بعد الحرب العالمية الثانية والفن المعاصر في أوروبا في دار "كريستيز" كاثرين أرنولد لوكالة "فرانس برس" أن صورة الفتاة مع البالون التي ظهرت للمرة الأولى سنة 2002، باتت أشبه بـ"العمل المهيمن" بين أعمال بانكسي كما أنها "تحظى بتقدير كبير".

وقالت "هو ينجح من خلال هذه الصور في إحداث مشاعر وتجسيد جوهر اللحظة وجوّها".

وأضافت أرنولد "أظن أننا نسترجع حقا، بعد 18 شهرا طويلا من الجائحة، هذا الشعور بالأمل والزخم مع هذه الفتاة التي تطلق الحب إلى العالم من خلال البالون. وهذا ما نحتاج إليه بشدة في هذه اللحظة".

كذلك تطرح دار "سوذبيز" في لندن نسخة أخرى من رسم بانكسي عينه تحمل عنوان "الحب في سلة المهملات" وأثار تمزّقها الجزئي ذاتيا خلال بيعها سنة 2018 ضجة في العالم أجمع، مجدّدا للبيع في مزاد في 14 تشرين الأول/أكتوبر في لندن.

ويقدّر سعر هذه اللوحة بما بين 4 و6 ملايين جنيه إسترليني (بين 5,4 و8,3 ملايين دولار).

وتثير أعمال الفنان البريطاني المتحدر من بريستول والذي يبقي هويّته طيّ الكتمان حماسة المزايدين على الفنون المعاصرة، مع تطرّقه خصوصا إلى قضايا ساخنة، مثل المهاجرين ومعارضة البريكست.