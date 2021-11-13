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"صرخة فنان": معرض وورشة رسم نبذا للعنف في الناصرة

تاريخ النشر: 13/11/2021 - 17:58

"صرخة فنان": معرض وورشة رسم نبذا للعنف في الناصرة
من المعرض في الناصرة (عرب 48)
زكريا حسن زكريا حسن

بادرت مجموعة من الفنانين من مختلف البلدات العربية إلى إقامة معرض وورشة رسم في ساحة عين العذراء بمدينة الناصرة، هدفت إلى إطلاق صرخة ضد ظاهرة العنف والجريمة المستفحلة في المجتمع العربي التي راح ضحيتها 94 ضحية منذ مطلع العام الجاري.

وأطلق الفنانون صرختهم ضد العنف من خلال لوحات فنية جرى رسمها خصيصا لهذا المعرض وتحت شعار "صرخة فنان"، إذ أقيم المعرض بالتعاون بين رابطة الفنانين العرب ومؤسسة "لوتس" للثقافة والمساواة الاجتماعية في عكا وبلدية الناصرة.


وقالت مديرة مؤسسة "لوتس"، الفنانة هديل قدورة، لـ"عرب 48" إن "الفنان هو مرآة عصره، وهو ينقل ما يحدث في مجتمعه على لوحاته وبواسطة ريشته، ولو أردنا التعرف على أحداث حقبة ما في التاريخ فإننا ننظر إلى الفنانين وما كانت تخط أقلامهم وما أبدعوه في موسيقاهم أو ما كانت تضج به مسارحهم؛ والفنان العربي ينظر اليوم إلى أحداث العنف والجريمة والقتل غير المبرر وسفك الدماء، ومن هنا جاءت فكرة إقامة هذا المعرض وتوجيه هذه الصرخة".

وأضافت "اخترنا ساحة عين العذراء في الناصرة، وفي يوم السبت تحديدا نظرا إلى وتيرة الحركة والنشاط التجاري والسياحي في هذا الموقع وفي هذا اليوم تحديدا، ولكي يشاهد الفعالية أكبر عدد من الجمهور، سواء من سكان مدينة الناصرة أو من خارجها".

الفنان قاسم خليلية مع لوحته "كفى للعنف"

وأكدت قدورة أن "المعرض شهد إقبالا كبيرا من قبل المارة الذين توقفوا عنده، وشاركوا في ورشة الرسم، كما انضم إلى الفنانين مجموعات من السائحين المحليين والأجانب الذين عبروا عن تضامنهم مع هذه الصرخة. وسبق هذا المعرض فعاليات مشابهة في عبلين وجديدة المكر وغيرها من البلدات العربية".

من جانبه، قدم الفنان سليم سعدي لـ"عرب 48" شرحا مفصلا حول كل واحدة من اللوحات التي عرضت في المعرض إذ حملت كل منها العديد من العناصر والرموز التي تعبر عن هدف المعرض ألا وهو نبذ العنف".

بودكاست عرب 48

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#نبذ العنف

"صرخة فنان": معرض وورشة رسم نبذا للعنف في الناصرة

"صرخة فنان": معرض وورشة رسم نبذا للعنف في الناصرة

"صرخة فنان": معرض وورشة رسم نبذا للعنف في الناصرة

"صرخة فنان": معرض وورشة رسم نبذا للعنف في الناصرة

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