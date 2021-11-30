  2. ثقافة وفنون
  3. معرض

مزاد علني على أكثر من 1200 قطعة من أفلام هوليوودية

تاريخ النشر: 30/11/2021 - 14:48

مزاد علني على أكثر من 1200 قطعة من أفلام هوليوودية
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تعُرض عدد من القطع التي سبق أن استخدمت في أفلام هوليوودية في مزاد علني ضخم هذا الأسبوع في بيفرلي هيلز، من بينها زي جون ترافولتا في "بالب فيكشن"، ولوح ركوب الأمواج الذي استخدمه باتريك سوايزي في "بوينت بريك" والسيف الضوئي للِيام نيسون في "ذي فانتوم ميناس".

ويضم المعرض الذي تقيمه دار "جوليانز أوكشنز" المتخصصة يومي الخميس والجمعة بالقرب من لوس أنجليس أكثر من 1200 قطعة مرتبطة بأفلام بارزة، بينها "باتمان" و"باك تو ذي فيوتشر" و"هاري بوتر" و"جيمس بوند" "وغايم أوف ثرونز" أو بمشاهير كمارلين مونرو وبروس ويليس وكيانو ريفز وسواهم.

ومن المتوقع أن تستقطب أكبر قدر من الاهتمام بزة بيري إليس السوداء التي ارتداها جون ترافولتا في "بالب فيكشن"، وسيف الليزر الذي استخدمه لِيام نيسون في دور محارب الجيداي كوي غون دجين ضمن فيلم "ذي فانتوم ميناس"، أحد أجزاء سلسة "ستار وورز"، ويقدر سعر كل منهما بما بين 20 و40 ألف دولار، وكذلك بزة بروس لي الصفراء الشهيرة (لم يرتدها الممثل نفسه بل المجازف الذي كان بديلا منه).

أما الزي الذي ارتداه أرنولد شوارزنغر في "تيرمينايتور 2" فخُمّن سعره بما بين 20 و30 ألف دولار.

ومن القطع المعروضة أيضا للبيع مجموعة من العصي السحرية استخدمتها شخصيات مختلفة من أفلام هاري بوتر، فيما يمكن لعشاق أفلام الحركة السعي للحصول على أسلحة مزيفة كان يستخدمها بروس ويليس عندما أدى دور جون ماكلين في سلسلة "داي هارد" أو استخدمت في تصوير "جون ويك".

ويشمل المزاد كذلك خنجرا مزيفا يستخدم في سلسلة "غايم أوف ثرونز" لمحاربة المخلوقات الآتية من الصقيع، ويقدر سعره بما بين ثلاثة آلاف وخمس آلاف دولار.

ويتنافس المزايدون كذلك على مقتنيات شخصية لمارلين مونرو، من بينها قصيدة مكتوبة بخط اليد، وملابس ارتدتها إليزابيث تايلور ودوريس داي وسواهما.

بودكاست عرب 48

#مزاد علني
#هوليوود
#لوس أنجليس
#أفلام هوليوود

حوارات

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المؤتمر السنويّ الرابع لبيت الذاكرة والتراث في الناصرة
المؤتمر السنويّ الرابع لبيت الذاكرة والتراث في الناصرة

2021-11-29

"المركز العربي": اختتام أعمال الدورة الثامنة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية
"المركز العربي": اختتام أعمال الدورة الثامنة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية

2021-11-28

إنجازان لأديل بعد أسبوع على إطلاق ألبومها الجديد
إنجازان لأديل بعد أسبوع على إطلاق ألبومها الجديد

2021-11-27

الأكثر قراءة

قتيل في جريمة إطلاق نار بالناصرة واعتقال مشتبهين

قتيل في جريمة إطلاق نار بالناصرة واعتقال مشتبهين

2021-11-29
توتر في الناصرة: إضرام حريق في منزل في أعقاب جريمة القتل

توتر في الناصرة: إضرام حريق في منزل في أعقاب جريمة القتل

2021-11-29
أم الفحم: عائلة المرحوم عبد الرحمن تفند مزاعم مستشفى رمبام

أم الفحم: عائلة المرحوم عبد الرحمن تفند مزاعم مستشفى رمبام

2021-11-29
إسرائيل تصادق على جلب آلاف الإثيوبيين خلال أسابيع

إسرائيل تصادق على جلب آلاف الإثيوبيين خلال أسابيع

2021-11-29
خارطة التضامن مع فلسطين هي خارطة العالم فلنحفظها

خارطة التضامن مع فلسطين هي خارطة العالم فلنحفظها

2021-11-29