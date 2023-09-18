معرض الكتاب السنوي في حيفا: حضور واسع وبرنامج زخم

أنهت جمعيّة الثقافة العربية ثلاثة أيام ناجحة وناجعة في معرض الكتاب في حيفا منذ افتتاحه يوم الخميس الماضي وحتى اليوم، شهد فيها المعرض إقبالًا واسعًا وحضورًا نوعيا في ثلاث حواريات مميزة، لتشحذ بهذه الطاقات الهمم ويستمر المعرض ببرنامج نشاطات غني حتى يوم الجمعة القادم.

واستهل برنامج النشاطات بندوة افتتاحية الخميس لإطلاق كتاب "اليمين الجديد في إسرائيل" من إصدار "مدار" – المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، بحوار بين محررة الكتاب والمديرة العامة لمركز "مدار"، د. هنيدة غانم، والباحث د. أمير فاخوري، الذي حاورها حول الكتاب مقدمين قراءة واسعة ومركزة ومتشعبة النطاق لصعود اليمين الجديد في إسرائيل.

تلَتها الجمعة حوارية مميزة وغنية بعنوان "الثقافة في فم التنين" تناولت أسئلة حول العمل الثقافي في الداخل الفلسطيني، باستضافة كل من الشاعر علي مواسي، والفنان بشار مرقص، والمترجمة ومنسقة مهرجان يافاوية كفاح عبد الحليم، وبتيسير معتصم زيدان، واستعرضت الحوارية سياسات العمل الثقافي وتأثير سياسات الأبارتهايد على العمل الثقافي في فلسطين ووحدة الثقافة والجمهور في تكوين الوعي الفلسطيني رغم التقسيمات الاستعمارية، وثنائيات المركز والهامش، ومسائل التمويل وبناء المجتمع والحراكات الثقافية المستقلة وبناء الفعل الثقافي بديلًا لرد الفعل أمام المؤسسات الإسرائيلية أو المجتمع.

وشهد اليوم الثالث للمعرض السبت احتفالية مسابقة القصة القصيرة، التي شملت إعلان أسماء الفائزين في المسابقة وتوزيع كتيب "خيال" الذي يجمع النصوص الفائزة في المسابقة، إضافةً إلى حوارٍ ثري مع الطلاب الفائزين، وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة: الكاتب رأفت آمنة جمال الذي تحدث عن أهمية الكتابة والمبادرة للكتابة في جيل الشباب ودورها في خلق مجتمع أكثر حرية وصناعة الأمل، إضافةً إلى الكاتبة فردوس حبيب الله التي تطرقت لمنظومة المدرسة وأهمية التمرد عليها بالخيال والتي برزت في القصص المتقدمة للمسابقة، إلى جانب الكاتب غسان نداف، الذي منعته حواجز الاحتلال من الحضور وجاهيا فشارك بمداخلة مسجلة تحدث فيها عن أدوات الإبداع واللغة التي شهدتها المسابقة ولجنة التحكيم في القصص المشاركة.

ويخصص المعرض الثلاثاء ندوة تتناول الأسطورة والحكاية الشعبية في أدب الأطفال الفلسطيني باستضافة منى سروجي، مركزة مشروع "مكتبة الفانوس" لأدب الأطفال، والباحث أحمد نبيل، والباحثة د. حنان موسى حزان.

أما يوم الخميس ستنظم الجمعية ضمن المعرض ندوةً بعنوان "الأرشيفات في إسرائيل والرواية التاريخيّة الإسرائيلية والنكبة" مع الباحث د. محمود محارب والكاتب والصحافي أنطوان شلحت.