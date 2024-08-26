الناصرة: معرض "لمسات وألوان" للفن التشكيلي في البلدة القديمة

نظمت جمعية "إنماء" للثقافة والإبداع والاتحاد العالمي للمبدعين العرب، معرض "لمسات وألوان" الفن التشكيلي في "غاليري إنماء" في البلدة القديمة بمدينة الناصرة، بمشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين ومن أجيال مختلفة وينتمون لمدارس فنية متعددة.

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وقدم كل فنان مشارك شرحا وافيا عن فكرة لوحاته الفنية الإبداعية مما أضفى على المعرض أجواء من الجمال والابداع والعلاقة التكاملية مع الفنانين فيما بينهم، لتكون فسحة ومجال تلاقٍ بين الفنانين المشاركين، وبين الجمهور المهتم والعاشق للفن.

الناصرة: معرض "لمسات وألوان" للفن التشكيلي في البلدة القديمةhttps://t.co/TwfCmzHCvt pic.twitter.com/ZQtSIthoT6 — موقع عرب 48 (@arab48website) August 26, 2024

وكانت فكرة وهدف المعرض تقديم عمل فني راق ومتنوع ذو قيمة فنية وإبداعية جميلة يتم تقديمها لعشاق الفنون الجميلة وزائري المعرض، ليكون فرصة لاكتشاف لوحات فنية أبدعتها أنامل فنانين محليين متألقين.

واشتمل المعرض على أعمال فنية إبداعية تعكس طيفا واسعا من المدارس والأساليب والاتجاهات الفنية، المستلهمة من مواضيع وقضايا عديدة من البيئة والحياة الاجتماعية واليومية والتراث، ومناظر من وحي الطبيعة، ولوحات أخرى بلمسات نسوية ناعمة.

ويعتبر معرض "لمسات وألوان" المعرض الثالث الذي تقوم به جمعية "إنماء" والاتحاد العالمي للمبدعين العرب. وتقوم جمعية "إنماء" بتطوير الواقع الثقافي والفني والشبابي لدى المجتمع العربي الفلسطيني عبر العديد من المشاريع والبرامج الثقافية والفنية والاجتماعية المختلفة.

وقال مدير جمعية "إنماء" للثقافة والإبداع، عماد بدرة، وهو بالأصل من غزة حيث استشهد والده وشقيقه وعدد من أفراد عائلته في الحرب، في حديث لـ"عرب 48"، إن "هذا المعرض يقام للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة مجموعة من الفنانين المحليين من أكثر من مدينة وقرية عربية وهو بمثابة نافذة للفنانين لعرض لوحاتهم الفنية، وهو أيضا فرصة للجمهور للاطلاع على اللوحات الجميلة".

وأضاف "معظم اللوحات تعكس واقع حالنا اليومي وتراثنا وصيرورة شعبنا الفلسطيني وصولا إلى حالة الحرب على شعبنا. وجمعيتنا تشجع على إقامة مثل هذه المعارض الثقافية والفنية خاصة وسط هذه الحالة من الركود وعدم الاستقرار وغياب الفعاليات والنشاطات في ظل ظروف حياتية صعبة يفرضها الواقع السياسي وحالة الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر وأثرت على جميع مناحي الحياة".