"معرض ملابس عم تتنفس".. عمل فني فلسطيني من تحت الأنقاض في وسط القطاع

معظم هذه الملابس ممزقة ورسمت عليها رسومات مختلفة، وعُرضت على ألواح من صفيح وحجارة إسمنتية، لتكون شاهدة على هذه الكارثة اللاإنسانية.

بعيدا عن القاعات الفاخرة ذات الإضاءات المميزة، بدأ في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الأحد، معرض فني يجسد مأساة الفلسطينيين ويوثق الإبادة الإسرائيلية.

ففي هذا المعرض استخدم فنانون فلسطينيون ملابس مستخرجة من تحت أنقاض منازل مدمرة، لتروي قصة قطاع غزة الذي يشهد إبادة جماعية إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 14 شهرا.

من معرض الملابس (Getty images)

ومعظم هذه الملابس ممزقة ورسمت عليها رسومات مختلفة، وعُرضت على ألواح من صفيح وحجارة إسمنتية، لتكون شاهدة على هذه الكارثة اللاإنسانية.

وأُطلق على المعرض، الذي يستمر عدة أيام، اسم "معرض ملابس عم تتنفس"، وشهد حضور فلسطينيين، بينهم أطفال فقدوا أشقاءهم وأمهات فقدن أبناءهن.

من المعرض (Getty images)

وتجسد رسومات الفنانين على الملابس المأساة الإنسانية الناتجة عن الإبادة، موثقةً مشاهد مؤلمة لأطفال تحت الأنقاض، وأمهات يحملن أطفالهن أثناء النزوح قسريا تحت وطأة قصف دموي وتجويع متعمد.

وبرزت بين الأعمال الفنية قمصان ممزقة رسمت عليها مشاهد تحاكي أما تصرخ وسط ركام منزلها، وأخرى تحمل كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش (1941-2008): "على هذه الأرض ما يستحق الحياة".

الطفلة تالا وحذائها

وعُلقت على الحجارة ملابس أطفال فقدوا حياتهم في الغارات الإسرائيلية، ومن بين هذه الشهادات المؤلمة كان هناك حذاء الطفلة "تالا أبو عجوة"، التي فقدت حياتها في قصف إسرائيلي استهدف حيّها بمدينة غزة في أيلول/ سبتمبر الماضي.

من المعرض (Getty images)

وتالا (9 سنوات) كانت ترتدي حذاء تزلج زهري اللون أثناء استعدادها للعب مع صديقاتها، قبل أن تتحول حياتها إلى ذكرى تحت ركام القصف ولم يبق غير حذائها.

وحسب القائمين على المعرض فإنه يُظهر أن "الفن يمكن أن يكون صوتا للمكلومين في غزة وأداة لتوثيق الإبادة الإسرائيلية ومعاناة أجيال بأكملها".

من المعرض (Getty images)

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.