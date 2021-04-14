"المركز العربي": دعوة لكتابة أوراق بحثية "لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية"

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن بدء استقبال المقترحات البحثية للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة لمنتدى دراسات الخليج والجزيرة العربية الذي سيعقد في كانون الأول/ ديسمبر 2021.

ويبحث المنتدى في هذا العام موضوع "استجابة دول الخليج العربية لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19): السياسات والتداعيات"، بوصفه موضوعًا رئيسًا أوَّلَ، في محور القضايا الداخلية.

ويناقش المصالحة الخليجية: آفاقها وانعكاساتها على علاقات دول الخليج الإقليمية والدولية، بوصفه موضوعًا رئيسًا ثانيًا في محور العلاقات الدولية.

وتشير الورقة المرجعية لدورة المنتدى في هذا العام إلى أن أثر جائحة كوفيد-19 في دول الخليج العربية كان مضاعفًا بسبب الإجراءات الوقائية الصارمة التي اتخذتها لمكافحة تفشي الوباء منذ مطلع آذار/ مارس 2020، والإجراءات التقشفية التي اتخذتها بسبب انهيار أسعار النفط العالمية.

أما بخصوص الموضوع الثاني فتشير الورقة إلى أنّ المصالحة الخليجية التي أُقرّت في قمة العلا في كانون الثاني/ يناير 2021 أنهت أسوأ أزمة عرفها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه عام 1981، لكنها طرحت السؤال عمّا إذا أنتجت الثقة المتبادلة اللازمة لتصور أمن خليجي مشترك، أم ما زالت في مرحلة العمل على إزالة الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة في دول الخليج العربية ومجتمعاتها، وانتظار اتضاح تأثير المصالحة وانعكاساتها على السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وتدعو اللجنة العلمية للمنتدى أساتذة الجامعات والباحثين من دول الخليج والوطن العربي، ومن سائر دول العالم، إلى إعداد بحوثهم وتقديمها بشأن أحد المواضيع البحثية المتعلقة بالقضايا المشار إليها.

ويجري استلام ملخصات الأوراق البحثية المقترحة (Abstracts) (في حدود 400 كلمة) في موعدٍ أقصاه 15 أيار/ مايو 2021، على أن يوضح الملخص إشكالية البحث، وأهميته، وما سيقدمه من جديد.

وعلى الباحث أن يقدم، إلى جانب المقترح البحثي، سيرة ذاتية محدثة، وأسماء البحوث التي كتبها في المجالات ذات الصلة بموضوع المؤتمر إن وُجدت. ويجري تسليم البحوث التي توافق عليها اللجنة العلمية للمنتدى (في حدود 6000-7000 كلمة شاملة الهوامش والمراجع)، خلال موعد أقصاه 15 أيلول/ سبتمبر 2021.

يرجى توجيه المراسلات إلى العنوان الإلكتروني: gulf.forum@dohainstitute.org