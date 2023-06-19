أفضل 10 روايات مغامرات للأطفال والمراهقين

تحولت سلسلة هاري بوتر القصصية إلى سلسلة من أشهر الأفلام العالمية المفضلة للصغار والكبار، لذلك يمكن للطفل أو المراهق قراءة الرواية ثم مشاهدة الفيلم لمزيد من الإثارة والتشويق.

تقوم القراءة على تنمية الكثير من المهارات لدى الفرد وتساعده على تحسين طريقة تفكيره وإدراكه وحل المشكلات بطريقة صحيحة، كما أنها تعمل على تزويد القارئ بمعلومات جديدة بطريقة سهلة وممتعة خاصًة قراءة الروايات التي تعتمد بشكل كبير على استخدام الأسلوب السهل القائم على الإثارة المتعة والتشويق.

لذلك لا تقتصر القراءة على سن أو عمر معين، فهي الملاذ الآمن وقت الشعور بالملل والصديق الحقيقي لأوقات الراحة والاسترخاء.

10 روايات مذهلة تصلح للأطفال والمراهقين

تتجه بعض الأسر إلى تنمية مهارات أبنائها وإكسابهم معلومات جديدة من خلال القراءة، لذلك تستعين بعض الأمهات منذ الشهور الأولى لأطفالهن ببعض الروايات والقصص المصورة لجذب انتباه الطفل، ثم تتدرج في مستوى الروايات وأسلوب كتابتها شيئًا فشيء بما يتناسب مع عمر الطفل ليكن باستطاعته فهمها حتى يصل الطفل إلى عمر المراهقة فتختلف اتجاهاته في القراءة بعض الشيء.

وفي هذه المقالة سنقوم بذكر أفضل 10 روايات مغامرات بالنسبة للأطفال والمراهقين:

سلسلة رواية (هاري بوتر)

تتكون سلسلة هاري بوتر من 7 روايات تحكي عن طفل ينتقل إلى مدرسة جديد لتعلّم إتقان السحر، وتدور أحداث سلسلة الروايات في عالم من الخيال العلمي والمتعة التي تبدأ مع البطل وهو طفل ثم تتدرج إلى أن يصبح عمره 17 عامًا لتناسب أيضًا المراهقين.

تحولت سلسلة هاري بوتر القصصية إلى سلسلة من أشهر الأفلام العالمية المفضلة للصغار والكبار، لذلك يمكن للطفل أو المراهق قراءة الرواية ثم مشاهدة الفيلم لمزيد من الإثارة والتشويق.

رواية مغامرات أليس في بلاد العجائب

كُتبت رواية مغامرات أليس في بلاد العجائب عام 1865 على يد الكاتب البريطاني لويس كارول الذي كان واحدًا من أشهر علماء الرياضيات في ذلك الوقت، وتُعد هذه الرواية واحدة من أشهر وأنجح الروايات العالمية التي لاقت إقبالًا كبير جدًا على قرائتها حول العالم، لذلك جرى ترجمتها إلى 71 لغة.

وتبدأ أحداث الرواية بطفلة تُسمى أليس تسقط في جحر أرنب وتصل من خلاله إلى عالم خيالي مليء بالمغامرات والأحداث الشيقة.

رواية رحلات جوليفر

تُعد رواية رحلات جوليفر واحدة من الروايات الكوميدية الساخرة الشهيرة في مجال الأدب العالمي، وقد جرى نشرها على يد الكاتب العالمي جوناثان سويفت عام 1745، وتُعد هذه الرواية واحدة من أمتع القصص المحببة للأطفال نظرًا لاحتوائها على الكثير من المواقف الكوميدية لطبيب يُسمي جوليفر يحكي عن الكثير من القصص والمواقف التي تعرض لها أثناء رحله.

روايات أجاثا كريستي

تُمثل روايات أجاثا كريستي جانب ترفيهي وتشويقي لدى المراهقين وأحيانًا الكبار، فقد تربينا منذ الصغر على روايات أجاثا كريستي في عالم الجرائم التي تعمل على تحسين طريقة تفكير المراهق وربط الأحداث مع بعضها البعض للحصول على استنتاجات منطقية حول مرتكب الجريمة، فتلك النوعية من الروايات تجعل قارئها يستفيد من جميع الاتجاهات وذلك من خلال:

قضاء وقت ممتع في الاستمتاع بقراءة روايات تحتوي على قصص شيقة.

تحسين طريقة تفكير المراهق وزيادة شغفه في الوصول إلى مرتكب الجرائم.

تعليم القارئ عدم الحكم المسبق على الأمور والصبر للوصول إلى الإجابة الصحيحة في نهاية الرواية.

رواية تشارلي ومصنع الشوكولاتة

استطاع الكاتب البريطاني دال رولد من خلال روايته تشارلي ومصنع الشوكولاتة الوصول إلى عقول الكثير من الأطفال والمراهقين والتأثير في شخصياتهم بشكل إيجابي، وتدور أحداث الرواية حول طفل فقير يُسمى تشارلي في إطار من التشويق ليستطيع الكاتب تعليم الأطفال عددًا من القيم مثل:

دروس هادفة حول الغنى والفقر وضرورة أن يبتعد الإنسان عن الصفات المكروهة مثل الجشع والطمع.

أهمية وجود العائلة في حياتنا ودور الأسرة في حياة الطفل والمراهق.

سلسلة رواية سبتيموس هيب

رواية سبتيموس هيب عبارة عن سلسلة مكونة من 7 كتب وهي تصنف ضمن الروايات العالمية الأكثر مبيعًا حول العالم، تنتمي تلك السلسة إلى أعمال الكاتب الإنجليزي إنجي ساج الذي استطاع بخياله الواسع ومهاراته المذهلة في الكتابة إلى أن تصبح مجموعته القصصية موجودة في الكثير من المكتبات داخل كل منزل.

تُرجمت سلسلة رواية سبتيموس هيب إلى اللغة العربية مما زاد من إقبال الأطفال والمراهقين في العالم العربي على قراءتها، وتدور أحداث الرواية حول سبتيموس هيب الذي يتمتع بقوى خارقة وتنمي الرواية لدى الأطفال والمراهقين عدد من المهارات أبرزها:

تنمية خيال الطفل وقدرته على خلق عالم خيالي داخل رأسه.

زيادة الإبداع لدى الطفل من خلال عرض بعض القصص المختلفة عن بطل القصة.

قضاء وقت ممتع في قراءة مجموعة من المواقف والأحداث التي تدور حول الطفل وأخته القادرين على ممارسة بعض الحيل الخاصة بالسحر.

رواية أرسين لوبين

تتكون رواية أرسين لوبين من مجموعة من القصص التي نُشرت عام 1905 والتي تدور حول بطل القصة الذي يُدعى أرسين لوبين والذي كان يُطلق عليه اللص الظريف، ويُكرس لوبين حياته لملاحقة مرتكبي الجرائم لكشف لغز جرائمهم وتقديمهم للعدالة، فالغرض من الرواية هو وضع الطفل أو المراهق في أحداث مليئة بالإثارة والحركة ومساعدته في مشاركة بطل القصة في البحث عن حيل للقبض على مرتكبي الجرائم.

رواية حكايات القط الشقي

استطاع الكاتب مارسيل إيميه من خلال روايته حكايات القط الشقي أن يعرض مجموعة من الأفكار الفلسفية من خلال أسلوب بسيط وممتع مليء بالمرح والبهجة، وتدور أحداث الرواية عن علاقة شقيقتين مع حيوانات المزرعة وتعرض الرواية عددًا من القيم أهمها:

مفهوم العدالة والمساواة.

معنى الاختلاف.

رواية الأمير الصغير

صُنفت هذه الرواية أيضًا كواحدة من أكثر الروايات مبيعًا، فقد حققت مبيعات وصلت إلى ما يقرب من 80 مليون نسخة وقد جرى ترجمتها إلى أكثر من 230 لغة، تحكي الرواية عن طيار كان يرغب في أن يُصبح رسامًا ولكنه فشل في ذلك.

وفي إحدى المغامرات سقط الطيار بطائرته في الصحراء وفي طريقه قابل طفلًا صغيرًا اكتشف بعد ذلك أن الطفل ليس من هذا الكوكب وأنه الساكن الوحيد وأمير هذا الكوكب ثم يتم سرد أحداث الرواية لتكشف عن مغامرات هذا الأمير في عدد من الكواكب الأخرى.

تعرض الرواية عددا من المعاني والقيم الموجودة في الحياة واختلافها من شخص إلى آخر مما يزرع القيم والمبادئ في شخصية الطفل بشكل سهل وبسيط قائم في الأساس على الأسلوب القصصي الممتع.

رواية أعجوبة

تُعد هذه الرواية واحدة من أفضل الروايات التي تناولت قضية التنمر بشكل متكامل، صدرت رواية أعجوبة للكاتبة ر.ج. بلاسيو عام 2013 ثم تحولت إلى فيلم Wonder الشهير الذي جرى عرضه عام 2017، تدور أحداث الرواية حول طفل وُلِد بمشكلة خُلُقية تسببت في حدوث عدد من التشوهات في عظام وعضلات الوجه، الأمر الذي جعل الطفل يتعرض للكثير من المشاكل والمضايقات من أصدقائه في المدرسة وكل مكان، وتُعبر الرواية عن عدة أشياء تتمثل في:

المشاعر السلبية التي تتولد لدى الأطفال عند تعرّضهم للتنمر.

التحديات التي يواجهها من يتعرضون للتنمر وكيف تؤثر في شخصياتهم وتؤدي إلى انعزالهم.

مشاعر القلق والتوتر التي تنتاب الأسرة خوفًا على أطفالهم من التنمر.

تقبل الاختلاف بيننا في الشكل والشخصيات.

الروايات المخصصة للأطفال والمراهقين كثيرة وتتناول الكثير من القصص الممتعة التي تشكل عددًا من القيم والمبادئ وتُنمي الخيال والإبداع في شخصياتهم، لذلك يجب على كل أسرة الحرص على تنمية مهارة القراءة لدى الأبناء منذ الصغر من خلال اصطحابهم في رحلات شيقة للمكتبات ومشاركتهم في كل رواية من خلال مناقشة الدروس المستفادة من الرواية بعد الانتهاء منها.