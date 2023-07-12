استكشف العصور القديمة: أفضل 10 كتب تاريخية غير خيالية

يعد كتاب حضارة العرب وسيلة إلهام للحضارة الغربية لما تضمنه من سرد للعلوم والفنون التي برع فيها العرب سواء على المستوى العلمي أو الأدبي أو المعماري.

يمكن القول بكل ثقة إن التاريخ هو من أهم العلوم الإنسانية التي تفيد البشرية، ويمكن من خلاله تسجيل الوقائع على مر العصور والتعلم من تجارب الماضي، ليكون مصدرًا للإلهام والدراسة ومقارنة للأحداث حرصا على تجنب الأخطاء في المستقبل.

ويساعد التاريخ على تعريف الأجيال الجديدة بحضارتهم السابقة وأمجاد الأجداد وعدم طمس الحقائق النضالية التي ساهمت في تشكيل الحاضر وتساعد على تطوير مستقبلهم.

أفضل 10 كتب تاريخية غير خيالية

نقدم في هذه المقالة أفضل 10 كتب تاريخية من واقع الدول والحضارات المحيطة بنا والتي اهتم كُتابها بسرد الأحداث بشكل يليق بالمستوى الذي يليق بها:

حضارة العرب

كتاب يتناول حضارة العرب من وجهة نظر الفيلسوف والمفكر الفرنسي غوستاف لوبون، ويكشف الكتاب التاريخي الصعوبات التي واجهها العرب منذ بداية الإسلام وحتى قيام الخلافة.

ويعد كتاب حضارة العرب وسيلة إلهام للحضارة الغربية لما تضمنه من سرد للعلوم والفنون التي برع فيها العرب سواء على المستوى العلمي أو الأدبي أو المعماري.

كما يوضح الكتاب سياسة العرب الحربية والأدوات التي كانوا يستخدمونها في حروبهم، والعملات التي تعاملوا بها.

ولم يغفل الكاتب الحديث عن أخلاق العرب ومكانة المرأة عاكسًا عظمة هذه الحضارة ورقيها.

فجر الضمير

يعد الكتاب الأهم في تحليله العميق لتاريخ الحضارة الإنسانية منذ نشأتها، للمؤرخ الأميركي جيمس هنري بريستد.

فيتناول الكتاب بشكل تاريخي وفلسفي حكاية الحضارة المصرية، واهتمام حكامها بالعدل والقوة وتكوّن الأخلاق النفسية في وادي النيل منذ أكثر من 5 آلاف عام.

وقد تُرجم الكتاب إلى العربية عام 1956 على يد شيخ الأثريين د. سليم حسن، ليكون من أهم المراجع الخاصة بتاريخ مصر القديم.

مقدمة ابن خلدون

كتاب يضم 8 مجلدات وضعه المؤرخ والفيلسوف التونسي ومؤسس علم الاجتماع عبد الرحمن ابن خلدون، وجرى طبعه عام 1988.

يتناول الكتاب تاريخ الإنسان منذ بدء الخليقة مرورًا ببداية الحضارة واستقرار الإنسان وظهور الأديان.

وتضم المجلدات رصدًا تاريخيًا لكل الموضوعات المتعلقة بالجغرافيا والثقافة والاقتصاد والسكان وغيرها من المجالات.

لحظة تاريخ

كتاب ذو عمق وإبداع كما وصفه النقاد للكاتب محمد منسي قنديل، ويضم 30 قصة من التاريخ العربي على مدار العصور من التاريخ القديم وحتى العصر الحديث.

تسرد هذه القصص حكايات الفرسان الأوائل وشجاعتهم من خلال الروايات الشعبية المجمعة من أفواه الناس.

تاريخ القراءة

يضم هذا الكتاب تاريخ بداية معرفة الإنسان القديم بالقراءة من خلال تنقل الكاتب البرتو مانغويل في أكبر مكتبات العالم، ورصد ما وجده حول أساليب القراءة لدى العظماء.

ويكشف لنا الكاتب من خلال كتابه كيف كان يقرأ العظماء مثل ابن الهيثم وارسطو، بالإضافة إلى قصة الأمير الفارسي صاحب أكبر قافلة كتب متنقلة والتي ضمت 11,700 كتاب.

جاءت فكرة الكتاب نتيجة علاقة مانغويل بالكاتب الكبير الكفيف خورخيه لويس بورخيس، حيث ظل لعامين يقرأ عليه الكتب.

قصة الحضارة

كتاب مكون من 42 جزءا يسرد الحضارة الإنسانية منذ نشأتها وحتى العصور الحديثة على يد الكاتب الإنجليزي ويل ديورانت، والذي انتهى منه عام 1981.

تقوم فكرة الكتاب على تعريف القراء بأسس الحضارة وكيفية قيامها وفروعها من أدب ولغة وأخلاق الشعوب.

واهتم كتاب قصة الحضارة بإنجازات الإنسان في مُختلَف المجالات، من علوم، وأدب، وفلسفة وتغافل عن الجرائم السياسيّة، والعسكريّة، والاقتصاديّة.

تاريخ العالم

واحد من الكتب الهامة في مجال البحث التاريخي لاكتشاف أحداث العالم للكاتب فيليب باركر.

يستعرض الكتاب الأحداث التي مثلت نقاط تحول في تاريخ العالم منذ بداية حضارة الإنسان الأول وحتى عالمنا الحالي.

ويتميز الكتاب باستخدام كاتبه للعديد من وسائل تبسيط المعلومات للقارئ سواء من خلال الصور الفوتوغرافية أو الخرائط أواللوحات ما يجعله من الكتب المحببة للقراءة.

وتضمن الكتاب الحديث عن الحضارات والاكتشافات والأفكار التي أثرت على حضارة العالم وكذلك الشخصيات المؤثرة.

البداية والنهاية

يوصف بأنه الكتاب الجامع لتاريخ الأمم والذي جرى كتابته على يد شيخ المؤرخين ابن كثير.

يتضمن الكتاب تاريخ البشرية منذ خلق آدم وحتى المماليك، ولكن بعد وفاة ابن كثير استكمله الكاتب هاني حمزة ليروي قصة المماليك في كتاب منفصل.

ويُعد من أشهر المراجع الهامة في التاريخ كله، وظهرت الطبعة الأولى منه عام 1998.

الخالدون المائة

قدم فيه الكاتب مايكل هارت 100 شخصية مؤثرة في التاريخ، ليكشف أثر كل منهم على الناس.

وجرى ترتيب الشخصيات حسب تأثيرهم في التاريخ، ويتضمن شخصيات مثل بوذا وبيتهوفن وغيرهم.

وجرى ترجمة الكتاب للعربية على يد أنيس منصور، ولكن يرى البعض أنها كانت ترجمة غير أمينة ولا يتشابه الكتاب المترجم مع الأصلي سوى في ترتيب الشخصيات.

تاريخ مُختصر للعالم

يسرد الكتاب تاريخ ظهور البشر على الأرض وتطورهم وطرق التكيف مع التغيرات الجيولوجية والبيئية وينتهي بالحرب العالمية الأولى.

حاول الكاتب إتش جي ويلس تقديم المعلومات التاريخية في كتابه بطرق مبسطة مما دفعه للاعتماد بشكل كبير على الخرائط في كتابه.

يحتوي الكتاب على 400 صفحة و20 خريطة لتبسيط المعلومات والتي تعد مرجعا هاما لتعامل البشر مع تغيرات الطبيعة من حولهم.

أهمية قراءة الكتب التاريخية

توجد أهمية كبيرة من قراءة التاريخ كثقافة وليس دراسة، وتتعدد الفوائد من القراءة التاريخية على الفرد كما يلي:

تساعد على تطوير منظور الفرد لفهم الأحداث المختلفة وتحليلها من خلال دراسة مشكلات الماضي وما وصلت إليه نتيجة التفسيرات حول أسبابها ونتائجها.

غرس قيم التسامح ونبذ التعصب الديني أو العرقي، وزيادة الشعور بالانتماء لدى الأفراد من خلال قصص العظماء وولائهم لأوطانهم ومبادئهم.

وسيلة لبناء المعرفة البشرية والمساعدة على تجنب أخطاء الماضي والحرص على عدم تكرارها من خلال الفهم الأفضل للأحداث.

معرفة سبب التصرفات والأخلاقيات لدى بعض الشعوب في الوقت الحالي الناجمة عن أحداث مرت عليهم في الماضي وبنوا عليها حضارتهم وأسلوب تعاملهم مع العالم الخارجي.

تساعد على تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية، وخصوصا للأفراد ممن يعيشون في بيئات متعددة الثقافات والأعراق.

اكتساب العديد من المهارات عبر التعرف على مفاهيم التفكير النقدي والمواطنة المستنيرة وزيادة الوعي العام.

يبني التاريخ التعاطف من خلال دراسة حياة الآخرين ونضالاتهم.

يساعدنا التاريخ على إدراك الاختلافات الناجمة عن التجارب المعيشية ومدى تأثيرها على واقعنا الحالي سواء أكامنت بشكل سلبي أو إيجابي.

يساعد التاريخ المتخصصين على معرفة تطور مجال عملهم والبحث في نشأته مما يساعد على تطوير مناهج العلوم.

معرفة أنماط التفكير الإنساني على مدار الزمن، حيث أن الإنسان نادرًا ما يتغير ولكنه عند القراءة سيحدث القليل من التغيير وسيكون بسيطًا، ففي النهاية لقد حصل نتيجة التغير في نمط الحياة ولا يؤثر على الأفكار الأساسية كالأيديولوجيات والثوابت الدينية.

يساعد التاريخ على تربية الأجيال الجديدة من خلال نماذج القدوة ولذا تحرص كل دول العالم على تدريسه في المناهج الدراسية.

في النهاية، نجد أن التاريخ طريق عظيم للتعلم ولتحقيق فائدة كبيرة في الحياة من خلال إعمال العقل والفكر والنقد والتعرف على الحضارات باختلافها والعمل على التطوير واستكمال ما بدأه الاجداد من تطور بما يعود بالنفع على البشرية ككل.