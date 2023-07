الغوص في عالم الخيال: أفضل 10 سلسلات فانتازيا ملحمية لتضيع فيها

تُعد الفانتازيا أحد أكثر أنواع الكتب شهرة، لذا ليس من المفاجئ أن يصبح العديد منها من أفضل سلاسل الكتب الخيالية جزءًا من ثقافة البوب، فمن السهل فهم جاذبية هذه الكتب الخيالية إذ يوفر هذا النوع من الروايات متنفسًا يمكن للقراء من خلاله الهروب من واقعهم واستكشاف واقع جديد.

قد تُفضّل الكتب التي تأخذك في رحلة عبر الأرض الوسطى مع الهوبيت، أو العثور على جوهرة في وسط حرب العشائر، أو حتى تدمير بعض الأشباح. هنالك العديد من اللحظات السحرية التي يمكن العثور عليها في هذه الصفحات.

وفي هذه المقالة سنقوم بالتحدث عن أفضل 10 سلاسل كتب فانتازيا ستأخذك إلى عالم افتراضي وتضيع معه بالكامل.

أفضل 10 سلاسل لكتب خيال ملحمية:

سلسلة هاري بوتر

سلسلة هاري بوتر هي سلسلة روايات فانتازيا ملحمية للكاتبة البريطانية جيه كيه رولينغ، تتألف السلسلة من 7 روايات، بدءًا من رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" التي نُشرت عام 1997، وحتى رواية "هاري بوتر ومقدسات الموت" التي نُشرت عام 2007.

تدور أحداث السلسلة حول الصبي اليتيم هاري بوتر، الذي يكتشف في عمر 11 عامًا أنه ساحر وينتمي إلى عالم السحرة، يتم إرساله إلى مدرسة هوجورتس للسحر والشعوذة، إذ يتعلم السحر ويواجه العديد من التحديات والمغامرات بما في ذلك محاولة القضاء على الساحر الشرير فولدمورت.

تتميز سلسلة هاري بوتر بالعالم السحري المليء بالتفاصيل والشخصيات المثيرة للإعجاب، وتحكي السلسلة قصة النضال والصداقة والحب والتحديات، وقد حققت السلسلة نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم، وتم تحويلها إلى سلسلة أفلام ناجحة أيضًا.

سلسلة أغنية الجليد والنار

سلسلة "A Song of Ice and Fire" هي سلسلة روايات فانتازيا ملحمية للكاتب الأميركي جورج. آر. آر. مارتن. تتألف السلسلة من 5 روايات حتى الآن، بدءًا من رواية "لعبة العروش" التي نُشرت عام 1996، وحتى رواية "رياح الشتاء" التي نُشرت عام 2011.

تدور أحداث السلسلة في عالم خيالي مستوحى من العصور الوسطى، يضم سبع ممالك تتنازع على السلطة والنفوذ، فتتوالى الأحداث وتتشابك الحبكة السياسية والخيالية في سبيل تقديم قصة ملحمية معقدة تعتمد على شخصيات متعددة ومتشابكة، إذ تخوض الممالك حروبًا وصراعات دامية ومعارك وتحالفات متغيرة.

تتميز سلسلة "أغنية الجليد والنار" بالتفاصيل الدقيقة والرواية المتشابكة والشخصيات المعقدة والحقيقية والأحداث الدرامية والمفاجآت الصادمة، وقد حققت السلسلة شهرة واسعة ونجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وجرى تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني شهير باسم "صراع العروش" (Game of Thrones).

ثلاثية الإمبراطورية المكسورة

ثلاثية الإمبراطورية المكسورة "The Broken Empire Trilogy" هي سلسلة روايات فانتازيا ملحمية للكاتب البريطاني مارك لورانس، وتتألف من ثلاث روايات أولها نُشر عام 2011 وأخرها نُشر عام 2013، وتدور أحداث السلسلة حول الأمير جورج، الذي يتحول إلى زعيم عصابة اللصوص بعد أن قُتلت عائلته بوحشية، يتعلم جورج القتال والسحر ويجوب الأراضي الوعرة بحثًا عن الانتقام، ويسعى للحصول على السلطة عبر التآمر والخداع والقتال.

تتميز السلسلة بالغموض والشخصيات المعقدة والسوداوية وتتناول السلسلة قضايا مثل السلطة والانتقام والخيانة والحب والموت، وتقدم رؤية مظلمة لعالم الخيال. وقد حققت السلسلة نجاحًا كبيرًا في الأوساط الأدبية ودعمًا واسعًا من الجمهور.

Malazan Book of the Fallen

سلسلة روايات فانتازيا ملحمية للكاتب الكندي ستيفن إريكسون. تتألف السلسلة من 10 روايات، بدءًا من "حدود المجد" (Gardens of the Moon) التي نُشرت عام 1999، وحتى "الأسطورة المسحورة" (The Crippled God) التي نُشرت عام 2011.

تدور أحداث السلسلة في عالم خيالي معقد مليء بالأساطير والخرافات والأشباح والشخصيات الخيالية، فتحكي السلسلة قصة صراعات دامية بين الأمم والجيوش والأحزاب السياسية والآلهة، إذ تتشابك الأحداث وتتعقد الحبكة في سبيل تقديم قصة ملحمية ذات بعد فلسفي وثقافي وتاريخي.

تتميز سلسلة The Malazan Book of the Fallen بالتعقيد الروائي والخيالي والأسلوب الدرامي السريع والشخصيات المعقدة والغامضة والمفاجآت الصادمة.

وتتضمن السلسلة تفاصيل دقيقة ومفصلة وأحداث درامية مثيرة، ما جعلها تحظى بشعبية واسعة بين محبي الأدب الخيالي والملحمي.

سيد الخواتم

تتألف السلسلة من ثلاث روايات، بدءًا من "رفقة الخاتم" (The Fellowship of the Ring) التي نُشرت عام 1954، و"البرجان" (the two towers) و"عودة الملك" (The Return of the King) التي نُشرت عام 1955.

تدور أحداث السلسلة في عالم خيالي يضم مجموعة من الشعوب المختلفة والممالك السحرية، إذ يتم إرسال الهوبيت فرودو باغينز وأصدقائه في مهمة خطيرة لتدمير خاتم القوة الذي يمكنه إعطاء السيطرة الكاملة لمالكه على العالم.

تتميز سلسلة The Lord of the Rings بالتفاصيل الدقيقة والشخصيات المعقدة والعمق الفلسفي والتأثير الثقافي الواسع، وتحكي قصة ملحمية عن الصداقة والحب والشجاعة والتضحية والنضال ضد الشر. وقد حققت السلسلة نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم، وتم تحويلها إلى سلسلة أفلام ناجحة حاصلة على العديد من الجوائز.

عجلة الزمن

هي سلسلة روايات فانتازيا ملحمية للكاتب الأميركي جيمس أوليفر ريجني تحت اسم روبرت جوردان، تتألف السلسلة من 14 رواية، بدءًا من "العين العالية" (The Eye of the World) التي نُشرت عام 1990، وحتى "آ ميموري أوف لايت" (A Memory of Light) التي نُشرت عام 2013.

تدور أحداث السلسلة في عالم خيالي يضم مجموعة من الشعوب والأمم والثقافات المختلفة، إذ تتركز الحكاية حول مجموعة من الأبطال الذين يحاولون إيقاف الشر القادم وإحياء الأسطورة التي يتحدثون عنها؛ تتميز السلسلة بالتشويق والمغامرة والخيال الفلكلوري والتعمق في الشخصيات والثقافات المختلفة، حيث العالم المتنوع والشخصيات المتعددة والتفاصيل الدقيقة والحبكة المعقدة والتأثير الثقافي الواسع. وتتناول السلسلة موضوعات مثل السلطة والتضحية والحب والصداقة والنضال ضد الشر، وقد حققت شعبية كبيرة وتمت ترجمتها إلى العديد من اللغات وتحويلها إلى مسلسل تلفزيوني.

سجلات نارنيا

هي سلسلة روايات خيالية للأطفال للكاتب البريطاني ك. إس. لويس. تتألف السلسلة من 7 روايات، بدءًا من "الأسد، الساحرة وخزانة الملابس" (The Lion, the Witch and the Wardrobe) التي نُشرت عام 1950، وحتى "آخر معركة" (The Last Battle) التي نُشرت عام 1956.

تدور أحداث السلسلة في عالم خيالي يسمى نارنيا، حيث يتم اكتشافه من قبل أربعة أطفال يدعون بيتر وسوزان وادموند ولوسي، فيعيش هؤلاء الأطفال مغامرات مثيرة في نارنيا ويواجهون العديد من التحديات والمخاطر ويتعلمون الكثير عن الصداقة والشجاعة والحب.

تتميز سلسلة The Chronicles of Narnia بالأسلوب السهل والشخصيات الرائعة والقصص المشوقة، وتتناول مواضيع مثل الخير والشر والصداقة والحب والتضحية.

وقد حققت السلسلة شعبية كبيرة بين الأطفال والكبار على حد سواء، وتم تحويل بعض الروايات إلى أفلام ناجحة.

ألعاب الجوع

"The Hunger Games" هي سلسلة روايات يافعة للكاتبة الأمريكية سوزان كولينز. تتألف السلسلة من ثلاث روايات، بدءًا من "ألعاب الجوع" (The Hunger Games) التي نُشرت عام 2008، تلتها روايتا "ألسنة اللهب" (Catching Fire) الصادرة في عام 2009 و "الطائر المقلد" (Mockingjay) التي نُشرت عام 2010.

تدور أحداث السلسلة في عالم مستقبلي يسمى بـ"بانيم"، إذ يتم اختيار فتى وفتاة من كل منطقة للمشاركة في "ألعاب الجوع"، وهي مسابقة قتالية مميتة يقاتل فيها المشاركون حتى الموت.

تتحدى السلسلة قوى الظلم والقهر والفساد، وتركز على قصة البطلة كاتنيس إيفردين، وهي فتاة شجاعة تحاول البقاء على قيد الحياة والدفاع عن أصدقائها وعائلتها.

تتميز سلسلة The Hunger Games بالأسلوب السريع والحماسي والشخصيات القوية والصراعات المثيرة، وتتناول مواضيع مثل الثورة والتضحية والصداقة والحب والتغيير. وقد حققت السلسلة شعبية كبيرة، وتم تحويلها إلى سلسلة أفلام ناجحة.

برج الظلام

The Dark Tower هي سلسلة روايات فانتازيا ملحمية للكاتب الأميركي ستيفن كينغ، وتتألف من 8 روايات، بدءًا من "مسدس الرجل الأسود" (The Gunslinger) التي نُشرت عام 1982، وحتى "الصراع الأخير" (The Dark Tower) التي نُشرت عام 2004.

تدور أحداث السلسلة في عالم خيالي يسمى "ميدي ورلد"، وتحكي قصة رجل أسود يدعى رولاند ديشاين، يسعى إلى العثور على برج الظلام الذي يعتبر محور الكون ومصدر كل الحياة. ويتعرض رولاند للعديد من التحديات والمخاطر في رحلته ويلتقي بشخصيات مثيرة ويواجه العديد من الأعداء.

تتميز سلسلة The Dark Tower بالأسلوب الغامض والمعقد والشخصيات المتنوعة والعمق الفلسفي، وتتناول مواضيع مثل البحث عن الهدف الحقيقي للحياة والتضحية والصداقة والحب والقوة والضعف. وتعتبر السلسلة واحدة من أهم أعمال ستيفن كينغ، وقد حققت شعبية كبيرة وتم تحويلها إلى فيلم ومسلسل تلفزيوني.

سجلات قاتل الملك

The Kingkiller Chronicle هي سلسلة روايات فانتازيا للكاتب الأميركي باتريك روثفوس، تتألف السلسلة من روايتين، "إسم الريح" (The Name of the Wind) التي نُشرت عام 2007، و"خوف الرجل الحكيم" (The Wise Man's Fear) التي نُشرت عام 2011.

تتحدث السلسلة عن قصة شاب يدعى كفوث "Kvothe"، وهو صاحب نزل ريفي يعيش تحت اسم مستعار. في الماضي كان مشاغبًا متجولًا وموسيقيًا نما ليصبح عالِمًا (أو ساحرًا) سيئ السمعة يُعرف باسم "Kingkiller"، يتعرض كوفوث للعديد من المخاطر والتحديات في رحلته ويتعلم العديد من الدروس والمهارات في مدرسة السحر التي يتم تدريسها فيها.

تتميز سلسلة "The Kingkiller Chronicle" بالأسلوب السرد الرائع والشخصيات القوية والعمق الفلسفي، وتتناول مواضيع مثل الحب والصداقة والخيانة والتضحية والشجاعة. وقد حققت السلسلة شعبية كبيرة وتم تحويلها إلى مسلسل تلفزيوني يتم إنتاجه حاليًا.

سواء إن كانت هذه الكتب الأكثر مبيعًا أو حائزة على الجوائز أو محطمة للأرقام القياسية أو كتب ثمينة لم تأخذ حقها في الشهرة، فإن سلسلة الكتب هذه كلها اختيارات رائعة لقضاء يوم (أو أيام) في عالم خيالي.

لقد جمعنا العشرات من الكتب المقترحة لسلاسل كتب خيالية مذهلة على أمل أن يجد السحر طريقه إلى قلبك وعلى أرفف كتبك.