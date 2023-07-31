تعلم آلة موسيقية: نصائح للمبتدئين وطرق للبقاء متحفزًا

يمكن تعلم الموسيقى بدون معلم، ولكن قد يكون ذلك أصعب وأبطأ بكثير مما لو كان هناك معلم مؤهل لتوجيه الشخص وتقديم الملاحظات و التصحيحات اللازمة.

يمكن لتعلم الموسيقى أن يؤثر بشكل إيجابي على الصحة النفسية للفرد، إذ عندما يتعلم الشخص الموسيقى فإنه يقوم بتحفيز العديد من المناطق المسؤولة عن التعلم والذاكرة والانتباه والتعبير الفني في الدماغ، كما أن تعلم الموسيقى يمكن أن يساعد على تحسين القدرة على التركيز والانتباه، بالإضافة إلى تنمية المهارات الاجتماعية والتواصل والتعاون خصوصا عند عزف الموسيقى مع الآخرين في فرقة موسيقية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتعلم الموسيقى أن يكون مصدرًا للسعادة والترفيه فهو يساعد على تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب، وقد أظهرت الدراسات أن العزف على آلة موسيقية يمكن أن يخفض مستويات هرمونات الإجهاد في الجسم ما يساعد على تحسين المزاج والشعور بالراحة.

فوائد تعلّم الموسيقى

لتعلم الموسيقى فوائد عديدة، فهو مصدر للفائدة الشخصية والاجتماعية والثقافية والعاطفية والنفسية ومن أبرزها:

تنمية المهارات العقلية: يساعد تعلم الموسيقى على تطوير الذاكرة والتركيز والانتباه والتفكير الإبداعي والمنطقي.

تنمية المهارات الحركية: يزيد تعلم الموسيقى من تطوير المهارات الحركية الدقيقة مثل التنسيق بين العينين واليدين والأصابع والتنفس.

تحسين الصحة العاطفية: يُعتبر تعلم الموسيقى مصدرًا للسعادة والترفيه، ويمكن أن يساعد على تخفيف التوتر والقلق والاكتئاب.

تحسين الصحة النفسية: يمكن لتعلم الموسيقى أن يساعد على تحسين الصحة النفسية فهو مصدر للراحة والتحسين الذاتي.

تنمية المهارات الاجتماعية: يمكن لتعلم الموسيقى أن يساعد على تنمية المهارات الاجتماعية مثل التواصل والتعاون والعمل كفريق.

تحسين القدرة على الانتباه والتركيز: إن تعلم الموسيقى يساعد على تحسين القدرة على الانتباه والتركيز والاستماع بتمعن.

توسيع المعرفة والثقافة: يقوم تعلم الموسيقى على توسيع المعرفة والثقافة، ويمكن أن يساعد في فهم أنماط الثقافة والتعبير الفني في مختلف المجتمعات.

هل يمكن لأي شخص أن يتعلم الموسيقى في أي سن وأي وضع؟

نعم، يمكن لأي شخص تعلم الموسيقى بمهارة واتقان، ولكن بطبيعة الحال فإن بعض الناس يتعلمون الموسيقى بشكل أسرع وأسهل من غيرهم وذلك بسبب الاختلافات الفردية في الموهبة والقدرة والاهتمام والتفاني في التعلم.

ومع ذلك، فإن التعلم الموسيقي يتطلب الكثير من العمل الجاد والمثابرة والتدريب المنتظم، كما يُفضّل أن يتم تعلم الموسيقى عبر دروس وتمرينات من قبل معلم مؤهل، ويجب الاستمرار في التدريب والممارسة بشكل منتظم.

ومن الجدير ذكره أن العمر ليس عائقًا لتعلم الموسيقى، فبالإضافة إلى الأطفال والشباب فإن الكثير من الأشخاص الكبار يتعلمون الموسيقى ويصبحون متمكنين منها في مراحل حياتهم اللاحقة؛ لذلك يمكن لأي شخص أن يتعلم الموسيقى إذا كان ملتزمًا بالتدريب والممارسة المنتظمة.

إن تعلم آلة موسيقية يمكن أن يكون تحديا مثيرا وممتعا، ولكنه يتطلب الصبر والمثابرة والتحفيز المستمر، إليك بعض النصائح للمبتدئين وطرق للبقاء متحفزًا:

ابدأ بالأساسيات: تعلم الأساسيات والمفاهيم الأساسية للآلة الموسيقية التي تريد تعلمها مثل تعلم الأوتار والمفاتيح والنوتات والإيقاعات. تعلّم بشكل منتظم: حدد وقتًا محددًا لتعلم الآلة الموسيقية يوميًا أو أسبوعيًا والتزم به، حتى تتمكن من تحسين مهاراتك بشكل ملحوظ. استخدم مصادر تعليمية متنوعة: استخدم مصادر تعليمية متنوعة مثل الكتب والدروس المباشرة والمواد التعليمية عبر الإنترنت، والتي تتيح لك فرصة تعلم مهارات جديدة وتحسين القديمة. ابحث عن مدرس: إذا كنت تعاني من صعوبة في تعلم الآلة الموسيقية بشكل فردي، فابحث عن مدرس لتوجيهك ومساعدتك في تحسين مهاراتك. تعلم الموسيقى التي تحبها: تعلم الموسيقى التي تستمتع بها وتحبها، فهذا يحفزك على المواصلة وتحسين مهاراتك بشكل أفضل. شاهد العروض الموسيقية: إن حضور الحفلات الموسيقية ومشاهدة الفنانين الآخرين يعطيك الإلهام والحافز على تعلم المزيد. لا تستسلم: إن تعلم الآلة الموسيقية يتطلب الصبر والمثابرة، فلا تستسلم في حال واجهتك صعوبات في البداية واستمر في التدريب والتحسين.

تعلم الموسيقى بدون مُعلم



يمكن تعلم الموسيقى بدون معلم، ولكن قد يكون ذلك أصعب وأبطأ بكثير مما لو كان هناك معلم مؤهل لتوجيه الشخص وتقديم الملاحظات و التصحيحات اللازمة.

في الواقع، يمكن الاستفادة من العديد من المصادر المختلفة لتعلم الموسيقى، مثل الكتب والدروس عبر الإنترنت والفيديوهات التعليمية وتطبيقات الهواتف الذكية، ومع ذلك يجب الانتباه إلى أن هذه المصادر لا يمكن أن تحل محل الحاجة إلى معلم مؤهل وذو خبرة للتوجيه والتعليم.



أيضًا، يجب أن يكون الشخص ملتزمًا بالتدرب والممارسة المنتظمة والتدريب على الطريقة الصحيحة والتقنيات السليمة، كما لا يمكن تجاهل أهمية العمل مع معلم مؤهل لتصحيح الأخطاء وتحسين المستوى الموسيقي. لذلك فإن العمل مع معلم مؤهل هو الطريقة الأكثر فاعلية وفعالية لتحسين المستوى الموسيقي.



تطبيقات تساعدك على تعلم الموسيقى

Simply Piano: هو تطبيق يعلمك كيفية العزف على البيانو ويوفر دروسًا تفاعلية وتعليمًا عمليًا. Yousician: هو تطبيق يوفر دروسًا تفاعلية لتعلم العزف على مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية، بما في ذلك الجيتار والبيانو. GuitarTuna: هو تطبيق مجاني يساعد على تنظيم الجيتار وضبط الأوتار وتعلم الأغاني الشهيرة. Music Tutor Sight Read: هو تطبيق يعلمك كيفية قراءة النوتات الموسيقية وتحسين قدرتك على العزف. GarageBand: هو تطبيق لنظام (iOS) يسمح للمستخدمين بتسجيل وتحرير وإنشاء الموسيقى على أجهزة (iPhone وiPad). Perfect Ear: هو تطبيق يساعد على تحسين السمع الموسيقي وتعلم التعرف على النغمات والأصوات الموسيقية.

هذه هي بعض التطبيقات الشائعة التي يمكن استخدامها لتعلم الموسيقى، ولكن يجب الانتباه إلى أنها لا تحل محل معلم مؤهل ذو خبرة في التدريب والتوجيه.



مواقع توفر دروسًا موسيقية عبر الإنترنت

Udemy: توفر (Udemy) مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت في مجالات مختلفة، بما في ذلك الموسيقى وتشمل هذه الدورات تعليم الآلات الموسيقية والتأليف والتوزيع الموسيقي والإنتاج الموسيقي وغيرها.

Coursera: توفر (Coursera) أيضًا دورات تعليمية عبر الإنترنت في مجالات مختلفة، بما في ذلك الموسيقى وتشمل هذه الدورات تعليم الآلات الموسيقية وتأليف الموسيقى ونظرية الموسيقى وغيرها.

Berklee Online: توفر (Berklee Online) دورات تعليمية عبر الإنترنت في الموسيقى، وهي مقدمة من (Berklee College of Music)، وهي إحدى أشهر المدارس الموسيقية في العالم. وتشمل هذه الدورات تعليم الآلات الموسيقية والتأليف والإنتاج الموسيقي وغيرها.

MusicTheory.net: هو موقع مجاني يوفر دروسًا في نظرية الموسيقى، ويشمل هذا الموقع العديد من الموارد والأدوات المفيدة لتعلم النظرية الموسيقية وقراءة النوتات.

YouTube: يوفر موقع (YouTube) الكثير من الدروس الموسيقية المجانية، ويمكن العثور على دروس لتعليم الآلات الموسيقية وتأليف الموسيقى والإنتاج الموسيقي والنظرية الموسيقية وغيرها من المواضيع.

كما ذكرنا في البداية يمكن لأي شخص تعلم الموسيقى إذا كان ملتزمًا بالتدريب والممارسة المنتظمة والتعلم من مصادر موثوقة ومؤهلة، وعلى الرغم من أن هناك عددًا من التطبيقات والمواقع التي يمكن استخدامها لتعلم الموسيقى، إلا أن العمل مع معلم مؤهل وذو خبرة هي الطريقة الأكثر فعالية لتحسين المستوى الموسيقي.

على الشخص أن يكون ملتزمًا بالتدريب وأن يتمرن بانتظام باحثًا عن الفرص للعزف والعمل مع الموسيقيين الآخرين والمشاركة في الحفلات الموسيقية والمهرجانات. ومن خلال التدريب والتمرين والعمل الجاد، يمكن لأي شخص تحسين مهاراته الموسيقية وإتقان العزف على الآلات وتأليف الموسيقى وغيرها من المهارات الموسيقية.