قراءات توسع العقل: أفضل 10 كتب واقعية عن العلوم

إذا كنت مهتمًا بحقائق الحياة وترغب في تعلم شيء جديد، فإن أفضل 10 كتب علمية على الإطلاق هي منفذ مثالي لك، هيا بنا نبدأ...

هل تبحث عن أفضل 10 كتب علمية في كل العصور؟ لقد أتيت إذن إلى المكان الصحيح! إن الاستكشاف اللامتناهي لحقائق الحياة اليومية وألغاز الكون أمر رائع وكلها تتكون في موضوع واحد يُعرف باسم العلم.

في هذا العالم المليء بالخيال والكتب التي تستند إلى خيال شخص ما وبدرجة أقل إلى الواقع على الأرض، تقدم الكتب العلمية الراحة للأشخاص الذين يبحثون عن معرفة حقيقية.

فهذه الكتب هي مصدر حقيقي للمعرفة حول كل سمة صغيرة لهذا الكون، من ألغاز الفضاء إلى مفهوم الزمن، ومن تكوين الجسم البشري إلى عمله، إذ يمكن تفسير كل شيء من خلال العلم.

وبفضل هذه الكتب، أصبح لدينا فرصة حقيقية لفهم حقائق الوقت والحياة من منظور أعمق، حيث ولدت المفاهيم والدراسات الهائلة لكي نفكر فيها ونتعلم عن وجودنا بطريقة مفصلة.

إذا كنت مهتمًا بحقائق الحياة وترغب في تعلم شيء جديد، فإن أفضل 10 كتب علمية على الإطلاق هي منفذ مثالي لك، هيا بنا نبدأ...

أفضل 10 كتب واقعية عن العلوم

مجموعة كتب "في بحور العلم" – د. أحمد مستجير

هي سلسلة تتكون من 8 كتب صغيرة تسعى إلى تبسيط المواد العلمية المختلفة بشكل سهل وأسلوب مبسط، كتبها د. أحمد مستجير وهو عالم وراثة بكلية الزراعة في جامعة القاهرة، وفي هذه السلسلة كان منحازًا بشكل كبير إلى علم البيولوجيا بشكل عام وعلم الوراثة - مجال تخصصه بشكل خاص.

وعلى الرغم من مضي أكثر من عشرين عامًا على السلسة، ومع تطور العلوم المستمر، إلا أن المبادئ الأساسية والنظريات العلمية المدونة بالكتب لا تزال مستخدمة حتى الاَن، فيبحث عنها القارئ الشغوف الذي يحب البحث والتنقيب والاطلاع على أهم المبادىء في مجال العلوم.

كتاب مليارات ومليارات - كارل ساجان

إذا كنت شغوفًا بالقراءات العلمية حقًا، فإن هذا الكتاب يأخذك في رحلة رائعة إلى تفسيرات وتساؤلات كثيرة قد تدور في عقلك عن الكون، إذ يُعتبر هذا الكتاب هو الكتاب الأخير لكارل ساجان، والذي قام عن طريقه بتفسير عظمة الكون وأسرار الحياة للقارئ العادي، موضحًا المعنى بأسلوب سهل ومفهوم يصل للقارئ مباشرة، ويقوم بتوضيح النظريات الكونية بشكل مبسط. فيسلط الضوء على قدرة الإنسان على تغيير الأشياء للأفضل دائمًا وإمكانية إحداث تغيير في الكثير من الأشياء حوله، وبعد وفاة كارل ساجان أعلنت المؤسسة الوطنية للعلوم أن المقالات العلمية والأبحاث وبحثه حول عالم الكواكب أفادت البشرية بشكل كبير.

كتاب شربة الحاج داود – د. أحمد خالد توفيق

كتب د. أحمد خالد توفيق في العديد من المجالات، ومنها هذا الكتاب الذي يحمل بداخله عدة مقالات كتبها على فترات متقطعة وكان هدفها هو التعليم والمعرفة عن تاريخ علم الميكروبيولوجي، وهو العلم المعني بالكائنات الدقيقة في علوم الكائنات الحية مثل البكتيريا والفيروسات والطفيليات وما يتصل بها من علوم أخرى.

كما يتحدث الكتاب أيضًا عن تاريخ الأمراض ودور علماء كثيرين في تشخيصه وأدوية العلاج، وكان يرغب في توصيل رسالة وهي أن العلم تراكمي و أنه لا يمكن أن تتقدم وتتطور دون الاطلاع على ما اكتشفه السابقين والبدء من حيث انتهوا، كما لفت في الكتاب إلى الهوس الذي يصيب الناس وأنهم منساقين وراء ما يُعرف بالطب الزائف وأفكار المشعوذين والعلاجات الخرافية الوهمية والممارسات الجاهلة البعيدة كل البعد عن الوعي والعلم والطب الحقيقي.

موجز تاريخ كل شيء تقريبًا - بيل برايسون

تناول الكتاب تاريخ البشرية من وجهة نظر علمية منذ بدء الكون ونشوء الحضارات بلغة مبسطة، وأتت فكرة الكتاب للكاتب برايسون من وراء تفكيره الدائم منذ الصغر حول قلة ما نعرفه عن عالمنا، وحقيقة أن الكتب الدراسية مملة ولا تغطي الأمور العلمية الهامة التي يجب أن يعلمها الجميع حقًا، ويغطي الكتاب العديد من المواضيع مثل علوم الفلك، والفيزياء، والأحياء، والكيمياء، والجيولوجيا.

كتاب قوة عقلك الباطن - جوزيف ميرفي

يُعد هذا الكتاب من أقوى الكتب العلمية التي تدخل إلى عقل الإنسان الباطن وبييّن تفاصيله بالكامل، وهذا الكتاب من بين أقوى كتب العالم وأوسعها انتشارا بين القراء، إذ يجمع بين الحكمة القديمة والعلم الحديث، ويوضح لك التقنيات الفعلية التي يمكن استخدامها في الحياة، وهو أحد الكتب التي تنتمي إلى علم التنمية البشرية، حيث يسبح الكاتب في كل ما قد يدور في عقلك، ولماذا تتخيل أشياء قد لا تحدث أبدًا، ويتغلغل في مجموعة من الأشياء التي بالفعل يفكر بها الإنسان ولم يجد لها تفسيرات دقيقة من قبل.

أشياء لن تستطيع أن تتخيلها – د. محمد قاسم خضير

على عكس ما تبدو عليه الكتب العلمية في جمودها وصعوبة فهمها أحيانًا، فإن الكاتب الكبير د. محمد قاسم يأخذنا بين السطور ليحكي عن مواضيع علمية مختلفة بشكل ممتع وبسيط وعصري، يتحدث فيه عن الخيال كبصمة بشرية مميزة، وعن اللانهائية، والعدم، واجتماع النقيضين، وموجات الجاذبية والموسيقى في العلم والوقت وحقيقة الأشياء، بالإضافة إلى الفيزياء والفلسفة وعلم الاجتماع والتكنولوجيا والموسيقى والفلك والطب والرياضيات من وجهات نظر أخرى.

كتاب ما هي الحياة - بقلم إروين شرودنغر

العالِم إروين شرودنغر الحائز على جائزة نوبل يشرح في هذا الكتاب كيفية التعامل مع الكائنات الحية التي تختلف عن الكائنات غير الحية مثل البلورات، إذ أن كل منهما ملتزم بقوانين مختلفة في الطبيعة، ويوضح في هذا الكتاب أن الكائنات غير الحية في الكون من حولنا تحكمها قوانين مختلفة، ففي هذا الكتاب يشرح بالتفصيل فكرة هذه القوانين وكيف تُدار في المقام الأول، ويجيب عن سؤال ما هي الحياة من خلال توضيح متطلبات الإنسان في الكون من حوله.

كتاب السما – د. شادي عبد الحفيظ

هل أنت من محبي علم الفلك والنجوم؟ إذا كنت تحب أن ترى السماء السوداء تُزينها النجوم التي كان القدماء يسترشدون بها إلى الطريق والحياة منذ القدم، فإنك الآن أمام أحد أفضل الكتب العلمية الممتعة، إذ يبدأ الكتاب بشرح أساسيات إحداثيات السماء، فيسبح الكاتب معك في عوالم النجوم ونشأتها وأنواعها وطبيعة مكونات الفضاء كالمجرات والثقوب السوداء.

ومن خلال هذا الكتاب ستعرف الخرائط الأساسية اللي يمكن أن تستخدمها للتعرف على أماكن النجوم في السماء وأنواعها وكيف تتحرك، وكيف يمكن أن تتبع الظواهر الفلكية سنويًا، كما يتحدث أيضًا عن المجموعة الشمسية وحركة القمر وأطواره ويشرح التلسكوبات وأنواعها بطريقة علمية، حيث ينقل لك خبرة واقعية وليس معلومات نظرية، كما أن هناك فصولا في الكتاب تتحدث عن الشهب ومواعيدها وكيف يمكن لك مراقبتها، بالإضافة إلى تحدثه عن وحدات القياس الكونية والفرق بين الفلك والتنجيم، إذ أن الكتاب ممتع للغاية ويشرح كل هذا بأسلوب بسيط ومختلف كما يحتفظ بالعديد من الصور للشرح والتوضيح.

كتاب تاريخ موجز للزمان: من نظرية الانفجار العظيم إلى الثقوب السوداء - ستيفن هوكينغ

قام ستيفن هوكينغ في هذا الكتاب بالتحدث عن الفيزياء ونظرية الانفجار العظيم والفضاء بما يحتوبه من ثقوب سوداء وغيرها بطريقة علمية مبسّطة، إذ حاول فيه الإجابة عن العديد من الأسئلة المحيرة المتعلقة بالكون والفيزياء الحديثة، ما جعل هذا الكتاب أحد أفضل الكتب مبيعًا، وخصوصا أنه استهدف عامة الناس الذين لم يكن لديهم معلومات عن هذه المواضيع.

كتاب أرض الأحلام - مارك اراكس

يحاول الكاتب في هذا الكتاب شرح اكتشافاته والمعارك الملتوية والصفقات التي تحدث من تحت الطاولة وتؤثر في العلوم المختلفة، وتدور الأحداث في الكتاب على شكل رواية لشخص فقد أهله، ومن هنا يبدأ رحلة البحث عن أرض الأحلام رغم مواجهته للكثير من المصاعب.

قدمنا لك في هذه المقالة 10 كتب علمية تقوم بتغذية عقلك وفكرك في الموضوعات العلمية التي تفضلها، ومعظمها تم شرحه بأسلوب علمي مبسط وسهل الفهم والإدراك لتناسب جميع الأطياف.