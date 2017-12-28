جفّ الزيت
في
سراجات القناديل
واختنق الفتيل في بيت لحم
بيت الجار
المشتعل بفرح الطفل
في كانون
الزارع لشجر الحب في المواسم
يغمض نصف عين
تهاجم الريح ثناياه
يفزع قلبه بردا
يشد الغطاء في محاولة فاشلة
ففي البيت المجاور
زوبعة حكاية
ريح شمطاء
في معركة الأزقة المحنطة بذاكرة
رب السماء
لا يخفيها ظلام
لا يصدأها عبق الزمان
لا يُموهها شرك الكلام
ففي فضاء العتبة
صوت المنادي
في الأسواق
والأجراس المُعتّقة
في خوابي الزيت
دليل المسافر
في الطرقات...
في مدينتنا
بصمات البشر
تنقش على الأقدام
وهوية السائرين
تُدون أيقونة على الجبين..
والراية المرتفعة على جبل الزيتون
تردّد الأصوات
بين بائعي الكعك
ووجوه المصلين
يئن باب المدينة..
في كانون
يغفو المشهد... هنيهة
نمنمة الغريب على الذاكرة
تهز النائم...
فيصيح...
تعليقات Facebook