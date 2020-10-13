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الإعلان عن "جائزة محمد بكري لأفضل فيلم وطني"

تاريخ النشر: 13/10/2020 - 07:33

الإعلان عن "جائزة محمد بكري لأفضل فيلم وطني"
الفنان محمد بكري (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨

قررت إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي بالشراكة مع وزارة الثقافة الفلسطينية وبالتعاون مع جمعية رؤية شبابية، الإعلان عن جائزة باسم الفنان محمد بكري لأفضل فيلم وطني.

وصرح وزير الثقافة الفلسطينية، د. عاطف أبو سيف، أن "الفنان محمد بكري يستحق أن تكون جائزة باسمه لأفضل فيلم وطني في مهرجان القدس السينمائي الدولي، تقديرا لتاريخه الفني الملتزم ولما يمثله من قيمة وطنية كبيرة، إذ أنه يعد رائدا من رواد السينما والمسرح الفلسطيني، وهو إلى ذلك يحاكم أمام محاكم الاحتلال منذ أكثر من ثمانية عشر عاما، لإيمانه المشروع بأن الفن يخلق الوعي ويحرر الإنسان".

وأكد أن "الفنان بكري جسد في أفلامه، الحياة الفلسطينية بكل تفاصيلها، الأمل والألم، الفرح والحزن، ليروي للعالم بلغة بصرية، قضية شعب محتل، ويوثق بفيلمه ‘جنين جنين’ جرائم احتلال يمارس القتل والتدمير، ليصبح فيلمه وثيقة بصرية، لتؤكد في المحاكم الدولية على أن من يجب محاكمته هو القاتل وليس الشاهد على جرائمه".

وقال رئيس المهرجان، د. عز الدين شلح، إن "هذه الجائزة ستصبح تقليدا سنويا باسم الفنان محمد بكري، بدءا من الدورة الحالية الخامسة، وسوف تمنح الجائزة لأفضل فيلم وطني، سواء كان فيلما فلسطينيا أو يحمل جنسية أخرى"، معربا عن "وفاء شعبنا الفلسطيني لكل السينمائيين المناضلين على الصعيدين العربي والدولي من أجل قضية شعبنا الفلسطيني".

وأوضح شلح بأن المهرجان ما زال يستقبل الأفلام المشاركة وكذلك مسابقة السيناريو الخاصة، وسوف يغلق باب المشاركة يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وأن الترتيبات جارية بهدف انطلاق المهرجان في موعده يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 6 كانون الأول/ ديسمبر 2020 من مركز رشاد الشوا الثقافي.


#الفنان محمد بكري
#جنين جنين
#أفلام
#فنون
#مهرجان القدس السينمائي الدولي

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