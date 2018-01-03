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زفاف الأمير هاري سينعش الاقتصاد البريطاني بــ500 مليون جنية

تاريخ النشر: 03/01/2018 - 14:52

زفاف الأمير هاري سينعش الاقتصاد البريطاني بــ500 مليون جنية
الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير : نايف صباح

تشير توقعات خبراء في الإقتصاد البريطاني، إلى أن زواج الأمير هاري من خطيبته الممثلة الأمريكية ميجان ماركل سيضخ 500 مليون جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني مع تدفق السياح على البلاد واحتفال البريطانيين.

وهاري هو حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا وترتيبه الخامس على عرش البلاد. وسيتم الزواج في 19 أيار/مايو المقبل في كنيسة سان جورج بقلعة وندسور.

ووفقا لمكتب الإحصاءات الوطني، كان شهر نيسان/أبريل عام 2011 ‬الذي تزوج فيه الأمير وليام، الشقيق الأكبر للأمير هاري، من كيت ميدلتون قد شهد زيادة عدد السياح بواقع 350 ألفا مقارنة مع عدد السياح في نفس الشهر من عام 2010، وتكهنت شركة براند فاينانس للاستشارات أن تحدث زيادة مشابهة في أيار/مايو.

وأضافت الشركة أنه من المتوقع أن يجلب حفل الزفاف في المجمل نحو 500 مليون جنيه إسترليني (680 مليون دولار).

وقال المدير التنفيذي للشركة ديفيد هاي، لرويترز "نعتقد أن السياحة والسفريات والفنادق ستحقق 200 مليون جنيه تقريبا".

وتابع أن حفل الزفاف سيكون بمثابة إعلانات مجانية عن بريطانيا في أنحاء العالم حجمها نحو 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال مدير فندق "هارت آند جارتر" المواجه لقلعة وندسور إن الزفاف سيحدث "انتعاشا كبيرا للاقتصاد، من الرائع أن نرى أناسا كثيرين هنا من أجل الزفاف وبالتأكيد استضافة الحفل ذاته".

وتعرف هاري عن طريق أصدقاء بماركل في تموز/ يوليو 2016، بحسب رويترز. وكان أول ظهور علني لهاري وصديقته في أيلول/ سبتمبر في "ألعاب إنفكتوس" الرياضية في تورونتو، التي يشارك فيها المصابون من قدامى المحاربين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الأمير هاري
#الأميرة ميجان

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