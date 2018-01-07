رحيل المغنية الفرنسية الشهيرة فرانس غال

توفيت صباح اليوم الأحد في فرنسا، المغنية فرانس غال(70 عامًا) إحدى أكثر الفنانين الفرنسيين شعبية، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، حسبما أعلنت المتحدثة باسمها.

وقالت المتحدثة جنفياف سلامة في بيان "ثمة كلمات نأبى التلفظ بها يوما. لقد انضمت فرانس غال إلى ’الجنة البيضاء‘ في السابع من كانون الثاني/يناير بعد تحديها منذ عامين بصمت وشموخ مضاعفات إصابتها بالسرطان".

وكانت المغنية صاحبة الشعبية الكبيرة في فرنسا والعالم والمعروفة بأغنيات ناجحة كثيرة بينها "بوبيه دو سير بوبيه دو سون" و"إيل جويه دوبيانو دوبو"، موجودة في المستشفى الأمريكي في نويي قرب باريس منذ منتصف الشهر الفائت لإصابتها بالتهاب حاد.

وأصيبت غال بسرطان الثدي بعد عام على الوفاة المفاجئة لزوجها المغني والمؤلف الموسيقي الفرنسي ميشال بيرجيه (44 عاما) في سنة 1992 جراء مشاكل في القلب.

وكانت فرانس غال قد انسحبت من الساحة الفنية إثر وفاة ابنتها بولين جراء اصابتها بتليف كيسي العام 1997، غير أنها خرجت عن صمتها في 2015 إذ شاركت في المسرحية الاستعراضية "ريزيست" التي أعادت تسليط الضوء على الأغنيات الناجحة للثنائي الذي شكلته مع زوجها ميشال بيرجيه.

ولدت غال أو 'ايزابال غال' (اسم شهرتها الفنية) في 9 تشرين الأول/ اكتوبر 1947 في باريس، وتوفيت اليوم الأحد بمنطقة "نويي سير سان" وعرفت أوج نجاحها في 1960، وحازت جائزة اوروفيزيون للغناء سنة 1965، قبل أن تتزوج الموسيقي "بيرجيه" عام 1976.