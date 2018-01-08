فيلم "جومانجي" يتصدر دور العرض في أميركا الشمالية

تصدر فيلم الكوميديا والمغامرة "جومانجي: ويلكم تو ذا جانجل" المركز الأول في نهاية الأسبوع الأول من عام 2018 بعد أن كان يحتل المركز الثاني بإيرادات بلغت 34 مليون دولار.

مع بدء عرض فيلم (إنسيديوس: ذا لاست كي) وفيلم الخيال العلمي (ستار وورز: ذا لاست جيداي) محققا إيرادات بلغت 36 مليون دولار من عرضه في 3801 موقع في أميركا الشمالية.

وسجل الجزء الرابع من فيلم الرعب (إنسيديوس) أداء قويا بشكل مفاجئ محققا 29.3 مليون دولار من عرضه في 3116 موقعا تابعا لشركة يونيفرسال، وجاء فيلم (ذا لاست جيداي) لشركة لوكاس فيلم المملوكة لديزني في المركز الثالث، متراجعا بنسبة 55% يإيرادات بلغت 23.6 مليون دولار من عرضه في 4232 موقعا، وحقق 572.5 مليون دولار، هي إجمالي إيرادات عرضه على مدى 24 يوما.

وجاء في المركز الرابع فيلم (ذا جريتست شومان) من إنتاج فوكس، متراجعا بنسبة 12% فقط، محققا إيرادات بلغت 13.6 مليون دولار من عرضه في 3342 دار عرض على مدى 19 يوما، حقق خلالها إيرادات إجمالية بلغت 77 مليونا، وتبعه وفي المركز الخامس (بيتش بيرفكت 3) بإيرادات بلغت 10.2 مليون دولار من عرضه في 3458 دار عرض، ليرفع إيراداته الإجمالية إلى 86 مليون دولار على مدى 17 يوما.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة (فرديناند) من إنتاج فوكس، الذي دخل عرضه الأسبوع الثالث المركز السادس، بإيرادات قيمتها 7.7 مليون دولار من عرضه في 3156 موقعا.

وتلاه فيلم (موليز جيم) بطولة جيسيكا تشاستين من إنتاج شركة "إس.تي.إكس فيلمز" وحقق إيرادات بلغت سبعة ملايين دولار بعد توسيع عرضه في 1608 دور عرض من 271 دارا، ورشحت تشاستين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل ممثلة، ورشح الفيلم كذلك الجمعة يوم الماضي للفوز بجائزة أحسن فيلم التي يمنحها اتحاد المنتجين، بعد يوم من ترشيح سيناريو الفيلم الذي كتبه آرون سوركين لجائزة أفضل سيناريو مقتبس التي يمنحها اتحاد الكتاب.