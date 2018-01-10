  2. ثقافة وفنون

الممثلة الفرنسية دينوف تندد بحملة (مي تو) المناهضة للتحرش

تاريخ النشر: 10/01/2018 - 09:33

الممثلة الفرنسية دينوف تندد بحملة (مي تو) المناهضة للتحرش
الممثلة الفرنسية كاترين دينوف (أ ف ب)
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير : نايف صباح

أعلنت الممثلة الفرنسية كاترين دينوف و99 امرأة فرنسية أخرى أمس الثلاثاء، عن رفضهم لردود الفعل الغاضبة ضد الرجال بعد فضيحة المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين وقالوا إن حملة (ME TOO) المناهضة للتحرش الجنسي وصلت إلى حد ”التزمت“ وأججتها "كراهية الرجال".

وفي أعقاب الاتهامات التي وجهت إلى واينستين، لجأ آلاف النساء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لسرد ما تعرضن له من حوادث تحرش أو اعتداء جنسي، واستخدمن أوسمة على تويتر منها (مي تو) العالمي و(سكويل أون يور بيج) في فرنسا.

وقالت النساء المئة ومن بينهن دينوف (74 عاما) إحدى أشهر نجمات السينما في فرنسا، في تصريح نشر بصحيفة "لو موند" اليومية "هذه الدعوة إلى إرسال الرجال إلى المذبح، بدلا من مساعدة النساء على أن يكن أكثر اعتمادا على الذات، يساعد أعداء الحرية الجنسية".

وأضافت: إن حق الرجل في "قليل من التحرش" بامرأة جزء أساسي من الحرية الجنسية ووصفن الحملة بأنها "متزمتة".

وقالت الوزيرة الفرنسية مارلين شيابا المكلفة بالتصدي للعنف ضد المرأة في تعليق لرويترز، إن فضيحة "واينستين" أدت إلى إعادة التفكير في التوجهات بخصوص التحرش الجنسي في فرنسا.

وشرعت شيابا في مشاورات في أنحاء البلاد بشأن قانون من المقرر أن يتضمن إجراءات لمكافحة التحرش الجنسي بالشوارع.

وفي أواخر تشرين الأول/أكتوبر عطل محتجون في باريس افتتاح عرض لأعمال رومان بولانسكي، عقب ظهور مزاعم جديدة بالاغتصاب ضد المخرج السينمائي البولندي الفرنسي.

لكن دينوف والموقعات على الرسالة ومنهن كاتبات وصحفيات قلن إن هذا تجاوز الحدود.

وقالت الرسالة "هذه العدالة (عبر الانترنت) عاقبت رجالا في وظائفهم وأجبرت بعضهم على الاستقالة، في حين أن كل ما فعلوه كان لمس ركبة أو محاولة اختلاس قبلة أو الحديث عن أمور "حميمية" أثناء عشاء عمل".

وأضافت "نحن ندافع عن الحق في التحرش قليلا، وهو حيوي للحرية الجنسية".

يذكر ايضًا أن الممثلة البريطانية، كاديان نوبل، رفعت دعوى أمام محكمة اتحادية في نيويورك، ضد المنتج السينمائي، هارفي واينستين، متهمة أياه بالإتجار بالجنس، والاعتداء عليها جنسيًا في فندق في فرنسا.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كاترين دينوف
#فرنسا
#واينستين
#التحرش الجنسي

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أي سياسةٍ دنيئة وراء "تقديس السبت"؟
أي سياسةٍ دنيئة وراء "تقديس السبت"؟

2018-01-10

"الحرب والرغبة"...معرض للفن التشكيلي في رام الله
"الحرب والرغبة"...معرض للفن التشكيلي في رام الله

2018-01-10

تراجع في معدلات مشاهدة حفل جوائز "غولدن غلوب"
تراجع في معدلات مشاهدة حفل جوائز "غولدن غلوب"

2018-01-09

الأكثر قراءة

مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

مقتل مستوطن في عملية إطلاق نار جنوب نابلس

2018-01-09
قتلت زوجها وقطعت جثته وأخفت جزءا منها في مكب النفايات

قتلت زوجها وقطعت جثته وأخفت جزءا منها في مكب النفايات

2018-01-09
عم ضحية الحادث من اللقية في رومانيا: خسارتنا لابننا لا تعوض

عم ضحية الحادث من اللقية في رومانيا: خسارتنا لابننا لا تعوض

2018-01-09
قصف إسرائيلي جديد لمنشأة عسكرية قرب دمشق

قصف إسرائيلي جديد لمنشأة عسكرية قرب دمشق

2018-01-09
غزة: إصابة القيادي في حماس العلمي بطلقة في الرأس

غزة: إصابة القيادي في حماس العلمي بطلقة في الرأس

2018-01-09