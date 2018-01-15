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فيلم "جومانجي" يواصل تصدر دور السينما في أميركا الشمالية

تاريخ النشر: 15/01/2018 - 08:10

فيلم "جومانجي" يواصل تصدر دور السينما في أميركا الشمالية
دوين جونسون أحد أبطال فيلم "جومانجي"
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

حافظ فيلم الكوميديا والمغامرة "جومانجي" على صدارة إيرادات السينما في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، محققا إيرادات بلغت 27 مليون دولار ،بعد أن كان يحتل المركز الثاني بإيرادات بلغت 34 مليون دولار.

والفيلم بطولة دوين جونسون وجاك لبلاك وكيفين هارت ومن إخراج جيك كاسدين.

وجاء في المركز الثاني فيلم الدراما "ذا بوست" الذي كان يحتل المركز الخامس عشر في الأسبوع الماضي محققا إيرادات بلغت 18.6 مليون دولار.

والفيلم بطولة توم هانكس وميريل ستريب وسارة بولسون ومن إخراج ستيفن سبيلبرج.

واحتل فيلم الحركة الجديد "ذا كوميوتر" المركز الثالث بإيرادات بلغت 13.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة ليام نيسون وفيرا فارميجا ومن إخراج جومي كوليت سيرا.

وتراجع فيلم الرعب "إنسيديوس: ذا لاست كي" من المركز الثاني في الأسبوع الماضي إلى المركز الرابع هذا الأسبوع، محققا إيرادات بلغت 12.1 مليون دولار.

والفيلم بطولة ليندا شاي وأنجوس سامبسون وسبنسر لوك ومن إخراج آدم روبتيل.

وتراجع أيضا الفيلم الموسيقي "ذا جريتست شومان" من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 11.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة هيو جاكمان وميشيل وليامز ومن إخراج مايكل جراسي.

 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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